Represalias en Iznalloz para los asistentes a una protesta del SAT.

Mas represión contra el SAT, en este caso Iznalloz

El amo del hambre en Iznalloz tiene nombre, Francisco Fernández Marín

La dictadura de un señor que hace y deshace a su libre albedrío, juega con la necesidad de la comida, además y lo más grave que llega a reconocerlo en un pleno diciendo: “Voy a seguir haciéndolo”.

La U.L del SAT de Iznalloz denuncia la represión del señor concejal de asuntos sociales y teniente alcalde Francisco Fernández Marín.

No es la primera vez que este concejal persigue a todo aquel que con su derecho de libre expresión puede manifestarse en contra del gobierno local, acude a actos, concentraciones o manifestaciones que el SAT lleva a cabo en la localidad. Esta vez es demasiado, en la concentración del pasado día 23 J fueron muy numerosas las/os vecinos que nos acompañaron en esta protesta por un reparto igualitario de trabajo y demás.

El caso es que desde hace unos días no es casualidad que vecinos que aquel día estuvieron con nosotros se dirigen a decirnos que cuando han ido a asuntos sociales a por el número que les asignan el reparto no se lo han dado con la única excusa de que se pasan, “bonita manera” de dar una explicación.

Ejemplo: ¿Una señora viuda con tres hijos menores y que recibe ingresos de 720 euros pagando luz, impuestos y demás tiene de verdad para subsistir?, pues este es un caso de los muchos que hay valga de ejemplo.

Desde otros partidos políticos ha sido denunciado también y tenemos conocimiento que se está abriendo una investigación al respecto, nosotros lo hemos trasladado a nuestros asesores quienes trabajan ya para denunciar esta triste situación, pero vemos justo informar a los/as vecinos de la actitud que está llevando a cabo este concejal, repetimos que no es la primera vez que lo hace y entendemos la complicidad de la señora Ana Belén Garrido al no poner medios para que esto no siga pasando.

Desde U.L Iznalloz condenamos los hechos del señor Teniente Alcalde y medimos a la señora alcaldesa que no sea cómplice y ponga las medidas oportunas quitando a este concejal de este cargo de responsabilidad y dejando que asuntos sociales lleve su programa de reparto como es debido.

Portavoz de la U.L. del SAT de Iznalloz

José Rodríguez

