La Rectora de la Universidad de Granada ha declarado públicamente que considera no necesaria la publicación en el BOJA del Acuerdo sobre mejora de las condiciones laborales del PDI del 27 de Febrero. Esto algo muy grave, ya que para que un acuerdo sea vinculante, debe estar ratificado en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y publicado en el BOJA. Sin esto, el acuerdo carece de eficiencia vinculante, y no comprometería a la Junta, en este caso, a mantener en el empleo a quien pierda el concurso según las condiciones pactadas en el Plan de Estabilización.

El pasado 27 de Febrero, los Rectores de las Universidades de las Universidades Públicas Andaluzas, representantes de los sindicatos Comisiones Obreras, CSIF y UGT y de la Junta de Andalucía firmaron un Acuerdo en la Mesa General de Universidades en el que, entre otras cosas, se incluía un Plan de Estabilización de los Profesores Contratados Doctores Interinos (PCDi).

En este plan se recogía que dichos profesores podrían concursar en los siguientes tres años a la plaza que cubren de manera interina, algunos desde hace cinco años. Se establecía además que, si la plaza la ganaba otra persona distinta al PCDi, este se quedaría en la Universidad durante 5 años (ignoramos en calidad de qué y qué docencia cubriría) en una especie de plaza doble de difícil encaje legal y administrativo.

Desde el principio la Asamblea se ha opuesto a este sinsentido dado que hay más que razonables dudas de su legalidad y viabilidad. Siempre ha sostenido que, de acuerdo con la Normativa 1999/70 de la UE, no se puede hacer concursar a un PCDI que ha ganado su plaza ya en un concurso público. De siempre hemos abogado por la Promoción vía Acreditación desde la figura de Profesor Ayudante Doctor a Contratado Doctor, tal y como permite el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica de Universidades, y que se hace actualmente en Andalucía con otras figuras contractuales y fuera de Andalucía con los mismos Ayudantes Doctores.

Desde el pasado 1 de Marzo, llevamos esperando que el acuerdo se publique en BOJA. Sin embargo, esto no se ha producido hasta la fecha y, a tenor de lo dicho ayer 11 de abril por la Rectora públicamente en Consejo de Gobierno, no se va a producir.

La publicación de un Acuerdo, al contrario de lo que afirman Rectora y Vicerrectora, es un paso obligado para la aplicación. Esto se contempla específicamente en el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 38.6. La Ley de Procedimiento Administrativo así también lo dispone en su Artículo 45. La publicación de acuerdos en mesa de negociación es lo lógico y lo habitual en todas las administraciones públicas de la Junta de Andalucía. Cualquier persona puede comprobarlo realizando una búsqueda en internet.

¿Qué pasaría en el caso de que se comience a aplicar las condiciones del acuerdo en una plaza de PCDI y no esté publicado el acuerdo? Simplemente, que no se puede garantizar legalmente que el PCDI continúe su vinculación contractual con la Universidad en el caso de que no gane la plaza.

Existen precedentes en casos parecidos en los que el trabajador ha quedado desamparado por la falta de publicación de acuerdos. En 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desestimó la demanda formulada por un sindicato, ya que el acuerdo que firmaron sindicatos y Administración no estaba publicado en ningún lugar en los términos previstos en el artículo 38 del EBEP y no había producido la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

¿Por qué no se quiere dar este paso? ¿Existe miedo a que lo planteado en el acuerdo no pueda cumplirse? ¿Por qué los sindicatos firmantes, la Junta de Andalucía y el resto de los rectores de las universidades permanecen mudos e impasibles ante esta irresponsabilidad?

En un momento en el que el rigor de la Universidad Pública, ha quedado en entredicho, nos parece muy preocupante la ligereza con la que se está tomando este asunto. Mañana es la primera reunión de la Mesa de Seguimiento del Acuerdo, esperemos que finalmente impere el sentido común, y que pronto pueda verse publicado.

ASOCIACIÓN PREUGRA

