CONVENIO DE HOSTELERÍA DE GRANADA 2018. (Texto y tablas salariales)

Aquí os presentamos el texto completo del convenio provincial de Hostelería y Turismo de Granada. El articulado del convenio con sus tablas salariales para los años 2017, 2018 y 2019 puedes consultarlo y desacargarlo en este enlace.

(Para descargar los archivos pincha a continuación)

⇒ Convenio Hostelería Granada

⇒ Tablas salariales 2017

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE GRANADA

Convenio Colectivo del Sector de la Hostelería de la

Provincia de Granada

ANUNCIO

Resolución de 2 de mayo de 2018, de la Delegación

Territorial de Granada de la Consejería de Innovación,

Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por la que se

acuerda el registro, depósito y publicación del Convenio

Colectivo del Sector de la Hostelería de la provincia

de Granada,

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR

DE LA HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE GRANADA,

(con código de convenio n.º 18000405011982),

acordado entre la representación de empresarios y de

trabajadores, presentado el día 6 de abril de 2018 en el

Registro Telemático de Convenios Colectivos (REGCON),

y de conformidad con el artículo 90 y concordantes del

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23

de octubre, el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre

registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos

de trabajo, y demás disposiciones legales pertinentes,

esta Delegación Territorial de Economía, Innovación,

Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía,

ACUERDA:

PRIMERO.- Ordenar la inscripción del citado Convenio

Colectivo en el mencionado Registro de esta Delegación

Territorial.

SEGUNDO.- Disponer la publicación del indicado

texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Delegado Territorial, fdo.: Juan José Martín Arcos.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LAS INDUSTRIAS

DE HOSTELERÍA DE GRANADA Y PROVINCIA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Artículo 1.- ÁMBITO PERSONAL Y TERRITORIAL

Primero.- El presente convenio es de aplicación obligatoria

a todas las empresas y trabajadores del sector

de la Hostelería de la provincia de Granada.

Segundo.- A las actividades desarrolladas por Camareras

de pisos, cualquiera que sea la empresa para la

que presten servicios, les será de aplicación las condiciones

económicas del vigente convenio de Hostelería.

Tercero.- Cuando las empresas titulares tengan sus

domicilios sociales fuera de esta provincia, pero tengan

centros de trabajo en la misma, será aplicable el presente

convenio.

Artículo 2.- ÁMBITO FUNCIONAL

Se incluyen en el sector de Hostelería todas las empresas

que, independientemente de su titularidad y fines

perseguidos, realicen en instalaciones fijas o móviles,

tanto de manera permanente como ocasional, actividades

de alojamiento en hoteles, hostales, residencias,

apartamentos que presten algún servicio hotelero, balnearios,

estaciones termales, albergues, pensiones, fondas,

casas de huéspedes, posadas, moteles, alojamientos rurales,

camping y todos aquellos establecimientos que

presten servicio de hospedaje en general; Asimismo, se

incluyen las empresas que presten servicios de productos

listos para su consumo, tales como, Restaurantes, casas

de comidas, mesones, tabernas que sirvan comidas,

establecimientos de “Catering”, “colectividades”, “de comida

rápida”,”restaurantes-pizzerías”,”pizzerías,” Hamburgueserías,

Bocadillerías, Crepperías, etc., y Cafés, Bares,

cafeterías, ciber-cafés, cervecerías, tabernas; Heladerías,

chocolaterías, degustaciones, salones de Té y similares,

además de las salas de baile, discotecas, salas

de fiesta, cafés-teatro, tablaos, bares americanos, wiskerías,

pubs, y similares; billares, salones recreativos de

juego, de maquinas tragaperras, parques infantiles, parques

acuáticos, clubs privados, asociaciones recreativas,

ambigú(servicios de cafetería y bares en cines, teatros,

espectáculos, transportes etc.) así como los servicios de

comidas y/o bebidas en casinos, bingos.

Estarán comprendidos en este ámbito, aquellos trabajadores

que realicen el servicio de reparto de cualquier

clase de comidas a domicilio.

La citada relación no es exhaustiva, por lo que es

susceptible de ser ampliada o complementada con actividades

no incluidas en ellas que figuren en la clasificación

de actividades económicas actuales o futuras. Esta

ampliación, o ampliaciones serán las que se establezcan

en el ámbito estatal y además de las que acuerde la

comisión negociadora de este convenio.

Artículo 3.- VIGENCIA

El presente convenio entrará en vigor con efectos al

día 1 de enero del año 2014, sea cual fuere la fecha de

su publicación por la Autoridad Laboral y su duración

será hasta el día 31 de diciembre de 2019.

Artículo 4.- LEGITIMACIÓN, DENUNCIA Y PRORROGA.

4.1.- Legitimación: Las partes que han concertado el

presente convenio, son; por la representación de los

trabajadores, las centrales sindicales CCOO y UGT y por

la representación empresarial, La Federación Provincial

de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, reconociéndose

mutuamente como únicos representantes

válidos para la negociación de este convenio.

4.2.- Denuncia y Prorroga: El presente Convenio colectivo

se entenderá prorrogado de año en año si no

media denuncia expresa por cualquiera de las partes,

que habrán de efectuarse por escrito a la otra parte y

con antelación mínima de un mes respecto a la terminación

de la vigencia del presente convenio.

Se mantendrá en vigor el presente convenio mientras

se proceda a la publicación del nuevo.

Artículo 5.- CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS.

5.1.- Lo establecido en este convenio tendrá la consideración

de mínimos de derecho indisponible, en consecuencia,

los convenios colectivos de empresa, los

acuerdos o pactos, ya sean individuales o colectivos de

ámbito inferior que establezcan condiciones menos beneficiosas,

se considerarán nulos de pleno derecho. Los

conflictos que puedan surgir en la aplicación del presente

convenio, ya sea de interpretación o colisión, con

otros acuerdos de ámbito inferior se resolverán con

arreglo a lo establecido en el presente convenio siendo

éste de aplicación preferente.

5.2.- Se respetarán los derechos adquiridos por los

trabajadores.

5.3.-Toda disposición de rango superior a éste, que represente

una mejora en favor de los trabajadores, será de

aplicación a partir de la entrada en vigor de ésta, siempre

que consideradas en cómputo anual y por temas de contenido

homogéneo, superase las aquí pactadas,

5.4.- Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios

de las empresas, los pactos individuales y las

decisiones unilaterales del empresario que contengan o

supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo,

en las condiciones de trabajo y en los derechos

adquiridos de los trabajadores.

Art. 6.- UNIDAD DE CONVENIO, SUBROGACIÓN ENTRE

EMPRESAS POR ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS O

TERMINACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

6.1.- Unidad de Convenio.

Este convenio es de aplicación a todos los trabajadores

por cuenta ajena, que presten sus servicios profesionales

en las empresas recogidas en los ámbitos de

aplicación de este convenio.

6.2. Regulación laboral por adjudicación de Servicios

o terminación de contrato de arrendamiento:

a).- Cuando una empresa cese en la adjudicación de

los servicios contratados de un cliente, público o privado,

por terminación o rescisión por cualquier causa,

del contrato de arrendamiento o de adjudicación de servicios,

la nueva empresa adjudicataria está, en todo

caso, obligada a subrogarse en los derechos que los trabajadores

tengan establecidos en la anterior empresa o

centro de trabajo, cualquiera que sea la modalidad o

contrato que tengan los mismos, y/o categoría laboral.

b).- La empresa adjudicataria del servicio deberá respetar

al trabajador todos los derechos laborales que tuviese

reconocidos en su anterior empresa, incluida antigüedad,

siempre que éstos provengan de pactos o

acuerdos lícitos que se hayan puesto en su conocimiento,

junto con la documentación pertinente.

c).- La empresa cesante estará obligada a realizar la liquidación

de haberes a los trabajadores, derivados de

la prestación del trabajo hasta el momento del cese en

la adjudicación, y a la liquidación por todos lo conceptos,

incluido vacaciones, dado que la subrogación sólo

implica para la nueva empresa adjudicataria la obligación

del mantenimiento del empleo y de los derechos

de los trabajadores afectados.

d).- Solamente las empresas se podrán liquidar entre

ellas mediante acuerdo escrito entre la empresa saliente,

la entrante, los trabajadores y su representación sindical

o sindicato al que pertenezcan.

CAPÍTULO II

CONTRATACIÓN, CESES Y FINIQUITOS.

CONDICIONES GENERALES

Artículo 7.- CONTRATACIÓN.

Primero.- El contrato de trabajo se podrá celebrar por

escrito o de palabra; los contratos realizados verbalmente

se considerarán indefinidos, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley.

Segundo.- Los trabajadores que no hayan sido dados

de alta en la Seguridad Social, se considerarán fijos

desde el primer día en que accedieron al puesto de trabajo,

de conformidad con lo dispuesto el la ley, art. 15.2

del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 8.- PERIODO DE PRUEBA

8.1 Duración del periodo de prueba.

El período de prueba que podrá concertarse en los

contratos de trabajo sujetos a una relación laboral común,

por tiempo indefinido, fija o fija discontinua, o de

una duración temporal o determinada, tendrá que suscribirse

siempre por escrito y con sujeción a los limites

de duración máxima establecidos en el Acuerdo Laboral

de ámbito Estatal para el sector de la Hostelería (ALEH).

Artículo 9.- MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.

La contratación se efectuará según los siguientes tipos

de contrato:

A) Fijos e indefinidos

B) Fijos de carácter discontinuo.

C) Eventuales por circunstancias de la producción

D) Contrato por obra o Servicio Determinado. Trabajadores

extras.

E) A tiempo parcial.

F) Contrato para la formación y el aprendizaje.

G) Contrato en prácticas.

H) Contrato de relevo.

I) Contrato de interinidad.

A).- FIJOS E INDEFINIDOS

Serán considerados trabajadores fijos e indefinidos,

además de los que establece la normativa vigente, aquellos,

que sin pactar modalidad alguna de contrato, hayan

superado el periodo de prueba establecido en este convenio,

de conformidad con lo dispuesto en la ley.

B).- FIJOS DE CARÁCTER DISCONTINUO:

1.-Son considerados trabajadores fijos de carácter

discontinuo, todos aquellos que sean contratados para

llevar a cabo trabajos fijos en la actividad en la empresa

caracterizados como normales o permanentes en la

misma, pero de carácter discontinuo.

2.- En los contratos que tenga este carácter, la empresa

estará obligada sin necesidad de nuevo contrato

a dar ocupación efectiva al trabajador todos los años y

durante el período que dure la temporada, siempre

dentro de los márgenes establecidos anteriormente; de

no hacerlo así se entenderá que ha sido despedido,

aplicándosele la legislación vigente en esta materia en

cuanto a indemnización y liquidación.

3.- El llamamiento al trabajo será por riguroso orden

de antigüedad y categoría profesional y la salida será

por menor orden de antigüedad y categoría profesional.

La Comunicación de este llamamiento se efectuará en

el plazo de 7 días antes de la ocupación efectiva de su

puesto de trabajo o del inicio de la temporada, de no

producirse el llamamiento se podrá interponer la reclamación

que proceda.

4.- El llamamiento fuera de temporada, será de asistencia

voluntaria para el trabajador. En caso de no-asistencia

no perderá la condición de fijo discontinuo, ni su

antigüedad. Si pasado un periodo de 48 horas desde el

llamamiento por la empresa, éste renunciara o no acudiera,

la empresa quedará libre para la contratación de

otro/a trabajador/a.

C).- EVENTUALES POR CIRCUNSTANCIAS POR LA

PRODUCCIÓN.-

a).- Es el que tiene por finalidad, el atender las exigencias

circunstanciales del mercado, acumulación de

tareas o exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad

normal de la empresa.

b).- En el supuesto del contrato eventual por circunstancias

de la producción, éste tendrá una duración máxima

de 12 meses en un periodo de 18 meses. En caso de

que se concierte por un plazo inferior a 12 meses podrá

ser prorrogado por una única vez, mediante acuerdo con

las partes, sin que la duración máxima del contrato pueda

exceder de dicho límite máximo.

c).- Transcurrido el referido plazo se transformará el

contrato eventual en contrato indefinido con efectos jurídicos

desde el primer día de prestación de servicios.

D).- CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO.

En relación a este contrato, se estará a lo establecido

en la ley.

TRABAJADORES EXTRAS

1.- Se entenderá por trabajadores “extras”, aquellos

que realizan un servicio extraordinario, entendido como

el realizado por el personal ajeno al establecimiento en

que se realiza.

Toda empresa vendrá obligada a contratar obligatoriamente

el personal de servicio extra tanto a través del

Servicio Andaluz de Empleo como de Empresas de Trabajo

Temporal.

2.- Por la prestación del servicio extra hasta 4 horas

se abonará el precio unitario establecido en la tabla

anexa de salarios. Cuando el Servicio “extra” exceda de

estas cuatro horas, se abonará por cada hora extra o

fracción de la misma, la cantidad establecida en la tabla

anexa de salarios.

Estos se entenderán por servicios unitarios y corresponderá

a la empresa el montaje en general, entendiéndose

lo referente a la carga y descarga del mobiliario. Y

será competencia de los trabajadores extras la puesta a

punto del servicio en lo referente a vajillas, mantelería,

cristalería y cubertería, así como el desbarate. Este último

punto, cuando el servicio no exceda de 4 horas.

E).- CONTRATO A TIEMPO PARCIAL:

a).- El contrato habrá de formalizarse por escrito y en

el modelo oficial al efecto.

b).- En el contrato de trabajo y en el recibo de salarios

deberá figurar la jornada de trabajo a realizar diaria, semanal,

mensual y anual y el porcentaje de ésta, sobre la

jornada ordinaria establecida en este convenio, asimismo,

deberá ser reflejado este porcentaje en el recibo

de salarios que se le abona al trabajador.

c).- Tendrán los mismos derechos que tengan establecidos

los trabajadores con contrato a jornada completa,

así como los pluses establecidos en el presente

convenio.

APARTADOS C, D y E DEL ARTÍCULO 9 DEL CONVENIO

Si las circunstancias que se especifican en estos tipos

de contrato se diesen de forma que éste se repitiera

más de dos veces, se considerará al trabajador como

fijo discontinuo.

F).- CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL

APRENDIZAJE

Son trabajadores en formación aquellos trabajadores/

as que al entrar a prestar sus servicios en una empresa

tengan 16 años cumplidos por un periodo no superior

a dos años, que al finalizar el contrato formativo,

pasarán a ocupar la plaza inmediatamente superior de

la categoría para la que se realizó dicho contrato. De no

existir vacantes pasará a cobrar el salario correspondiente

a la misma, y en ningún caso suspenderá la vinculación

con la empresa computándose los años de

aprendizaje y formativos para la antigüedad.

En todo caso el contrato deberá formalizarse por escrito

y en el modelo oficial al efecto y en lo no dispuesto

se estará a lo establecido en la legislación vigente.

Dichos contratos contendrán como máximo un 15 %

de Formación teórica, siendo la retribución para estos

trabajadores el 85 % del salario establecido para la categoría

de Trabajador mayor de 18 años.

Se amplía la duración de los contratos de formación

a tres años como máximo cuando estos contratos sean

concertados con trabajadores minusválidos.

G).- CONTRATOS EN PRÁCTICAS

Para aquellos trabajadores con título universitario o de

formación profesional de Grado medio o superior o título

reconocido oficialmente como equivalentes, que habiliten

para el ejercicio profesional. Todo ello, siempre y

cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde

la obtención del meritado título. Dicho contrato no podrá

ser inferior a seis meses ni superior a dos años. El trabajo

profesional no podrá realizarse en solitario. El Salario

para el primer año de vigencia del contrato será del 60%

y para el segundo del 75% de la categoría profesional de

que se trate con todos los conceptos económicos de este

convenio.

H).- CONTRATO DE RELEVO

a) Contratación: Las empresas vendrán obligadas a

contratar aquellos trabajadores que estén inscritos en

las oficinas del SAE mediante el contrato, que establece

el Real Decreto Ley 1.184/85 de 17 de julio, por el cual el

personal que cause baja a los 64 años será sustituido

por otra persona con cualquier tipo de contrato de un

año como mínimo.

b) Las empresas están obligadas a acceder a la petición

de jubilación anticipada si el trabajador así lo solicita

a la misma.

I).- CONTRATO DE INTERINIDAD

Son los que ingresan expresamente en la empresa

para cubrir la ausencia obligatoria de otro trabajador,

debiendo hacerse siempre por escrito, en el que conste

el nombre del trabajador que se sustituye y las causas

que motivan la sustitución.

Artículo 10.- CONVERSIÓN DE TRABAJADORES

TEMPORALES EN FIJOS

A los efectos de conseguir una mayor estabilidad en

el empleo, se establece para los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas

que los contratos de duración indefinida supondrán

un porcentaje de la totalidad de los trabajadores

de la empresa del 55 %.

Dicho porcentaje de plantilla fija no será de aplicación

para aquéllas empresas que inicien su actividad, hasta

tres años después de su puesta en funcionamiento.

En los hoteles de temporada no se aplicarán dichos

porcentajes durante el periodo sin actividad.

Para calcular este porcentaje se tendrán en cuenta

todas las jornadas realizadas durante un año, por todos

los trabajadores de ese establecimiento, incluidos los

de prestación de servicios y subcontratación, dividido

por 360 días naturales. Estarán excluidos los trabajadores

“extras”.

Para los Hoteles de temporada, el número de días

que se utilizarán para la división será la media de los

días trabajados en temporada de cada establecimiento.

Artículo 11.- TRABAJADORES QUE REALIZAN FUNCIONES

PROFESIONALES DE SUPERIOR E INFERIOR

CATEGORÍA

a).- El trabajador que realice unas funciones de categoría

superior a lo que corresponde a la categoría profesional

que tenga reconocida y por la que estuviera contratado,

por un período superior a cinco meses consecutivos

o seis alternos durante un año, u ocho meses durante dos

años, adquirirá la categoría desempeñada, previa reclamación

ante la Dirección de la empresa de la clasificación

profesional adecuada a las funciones que realiza.

b).- Contra la negativa de la empresa y previo informe

del Comité de Empresa o en su caso los Delegados de

Personal, si los hubiera, puede reclamar ante la jurisdicción

competente en el reconocimiento de dicha reclasificación

profesional.

c).- Cuando se suspendan funciones de categoría superior,

pero no procede legal o convencionalmente el

ascenso, el trabajador tendrá derecho a las diferencias

retributivas entre la categoría asignada y la función que

efectivamente realice.

d).- Si por necesidades perentorias o imprevisibles de

la actividad productiva, la empresa precisara destinar a

un trabajador a tareas correspondientes a categorías inferiores

a las suyas, sólo podrá hacerlo excepcionalmente,

por el tiempo imprescindible, manteniéndole la

retribución y demás derechos derivados de su categoría

profesional, y comunicándolo a los representantes de

los trabajadores; se tendrá en cuenta lo aquí establecido,

preferentemente al orden jerárquico, así como las

aptitudes profesionales.

Artículo 12.- MOVILIDAD

La movilidad funcional en el seno de la empresa, que

se efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y

profesionales del trabajador, no tendrá otras limitaciones

que las exigidas por las titulaciones académicas o

profesionales precisas para ejercer la prestación laboral

y la pertenencia al grupo profesional, entendiéndose por

éste, al que agrupa unitariamente las aptitudes profesionales,

titulaciones y contenido general de la prestación.

Artículo 13.- FORMACIÓN PROFESIONAL

Se creará una comisión al objeto de proponer planes

de formación a las empresas y Administración. Dicha

comisión se formará por dos representantes nombrados

por CCOO, dos por UGT, y cuatro representantes

de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y

Turismo de Granada; con la función de crear un plan de

formación y posterior gestión y control del mismo.

Esta comisión tendrá todas las funciones que se deriven

de la necesidad para la realización de las actividades

formativas, todo ello de acuerdo con lo establecido

en el ALEH.

Artículo 14.- CESES Y FINIQUITOS

a) Todos los finiquitos que se suscriban con ocasión

del cese de un trabajador se harán por escrito y en impreso

modelo según anexo a este Convenio, ante la

presencia de un representante de los trabajadores de la

empresa o del centro de trabajo, salvo renuncia expresa

del trabajador.

b) Una copia del recibo de liquidación y finiquito se

entregará al trabajador con cinco días de antelación de

la fecha de terminación de su contrato, al objeto de que

pueda proceder a la comprobación del mismo.

c) La validez temporal del finiquito se limitará a los

treinta días naturales posteriores a la firma del mismo.

De no ajustarse a lo regulado en el presente artículo, no

tendrá carácter liberatorio.

d) Por lo que se refiere a los trabajadores fijos de carácter

discontinuo, según el artículo, 9 apartado B del

Convenio, la liquidación al finalizar su período anual deberá

hacerse en el último recibo de salarios que perciba;

esto no supondrá en ningún caso la desvinculación

laboral y económica con la empresa. Dicha nómina

estará encabezada por la siguiente denominación LIQUIDACIÓN

DE HABERES POR FIN DE TEMPORADA.

CAPÍTULO III

JORNADA LABORAL. VACACIONES. DÍAS FESTIVOS

Y LICENCIAS

Artículo 15.- JORNADA LABORAL

Primero.- La jornada laboral será de 40 horas semanales

y de dos días de descanso ininterrumpidos que no

podrán ser compensados económicamente. El descanso

semanal será rotativo y se garantiza que el descanso semanal

de sábados y domingos, será al menos una vez

cada seis semanas, excepto en aquellas empresas que

cierren dos días a la semana por descanso del personal.

Segundo.- La jornada de trabajo tendrá carácter de

continua o partida. En aquellas empresas o departamentos

de las mismas, donde se den las condiciones, la

jornada será continua.

Tercero.- La jornada continuada tendrá una duración

de ocho horas efectivas de trabajo, y un paro de quince

minutos o el que se tenga por costumbre para el descanso,

que se computará como trabajo efectivo.

Cuarto.- Se entenderá jornada partida aquella en la

que haya un descanso ininterrumpido de dos horas

como mínimo, no pudiéndose exceder ninguna de las

partes en cinco horas.

Quinto.- Entre la terminación de la jornada y el comienzo

de la siguiente deberán transcurrir como mínimo

doce horas, computándose a tales efectos tanto

las horas trabajadas en la jornada normal como en la

extraordinaria.

Sexto.- Las empresas, dentro del plazo de un mes a

partir de la publicación del Calendario de fiestas aprobado

por las autoridades competentes, señalará con el

informe del Comité de Empresa o el Delegado/s de Personal,

el horario laboral para el año en curso, teniéndose

siempre en cuenta lo establecido en el apartado

primero de este artículo.

Séptimo.- Nochebuena.- Con el fin de que los trabajadores

afectados por el presente convenio puedan pasar en familia

a partir de las 21 horas de la noche del día 24 de diciembre,

las empresas y trabajadores organizarán los turnos

de trabajo, de forma que quede el personal imprescindible,

sin perjuicio de no mermar los usos y costumbres

que vienen disfrutando de años anteriores los trabajadores.

Artículo 16.- VACACIONES

16.1.- El período de vacaciones retribuidas anuales, sin

sustitución económica será de 33 días naturales ininterrumpidos,

que se disfrutarán dentro del año natural,

siendo estas rotativas por departamentos.

Los trabajadores que lleven menos de un año de servicio

en la empresa disfrutarán de la parte proporcional

de las vacaciones en relación con el tiempo trabajado.

Las vacaciones para los mayores de 60 años tendrán

una duración de 38 días naturales.

16.2.- El período de disfrute de las vacaciones anuales,

no podrá comenzar en vísperas de días no laborables,

es decir, el día anterior al descanso/s semanal/es.

16.3.- Vacaciones en período estival.- Los trabajadores

con derecho a disfrutar 33 ó 38 días de vacaciones anuales,

disfrutarán al menos de quince días consecutivos en el período

comprendido del día 01 de junio al 30 de septiembre.

Los citados trabajadores que no disfruten las vacaciones

de al menos quince días en el mencionado período,

tendrán derecho a un día mas de vacaciones anuales.

Los trabajadores en establecimientos hoteleros de la

costa disfrutarán al menos del 50% de sus vacaciones

anuales en el periodo estival, dicho periodo estará comprendido

desde el día 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

16.4.- En caso de que durante el período de disfrute

de las vacaciones coincidiese algún día festivo, éste no

será descontado al trabajador bajo ningún concepto.

Artículo 17.- DÍAS FESTIVOS.

Los días festivos abonables de cada año laboral y de

mutuo acuerdo podrán compensarse de alguna de las

siguientes formas:

1.- Abonarlos con el 175% de recargo sobre el salario

día ordinario, juntamente con la mensualidad.

(Ej. Salario = 100 + 175 por ciento = 275)

2.- Acumularlo a las vacaciones anuales, que en este

caso serían 14 días festivos mas 5 días que genera este

sistema.

3.- En cualquier período del año, de forma continuada,

añadiéndose a éstos los 5 días que igualmente genera

este sistema.

4.- En semana posterior.

5.- Las empresas deberán facilitar a sus trabajadores

justificantes de vacaciones y festivos acumulados que

deberán ser firmados por ambas partes. En aquellas

empresas que no existan Delegados de los trabajadores

o Comité de Empresa, deberán en la misma forma

establecida anteriormente justificar los descansos semanales

y festivos no acumulados.

6.- En caso de que durante el disfrute de los descansos

semanales, coincidiera con una fiesta abonable y no

recuperable, la fiesta se computara como tal, no considerándose

como festivo disfrutado y no descontándolo

del total de los mismos.

Artículo 18.- HORAS EXTRAORDINARIAS

1.- Durante la vigencia del presente Convenio, y debido

a la carencia de puestos de trabajo, y con objeto de

reducir el índice de desempleo, no se permitirá la realización

de horas extraordinarias. No obstante, y en circunstancias

especiales y de mutuo acuerdo entre la empresa

y los trabajadores, se podrán realizar.

Se establecen como casos especiales los que por su

propia naturaleza del gremio se puedan dar por circunstancias

ajenas a la empresa.

2.- La dirección de la empresa informará tanto al Comité

de Empresa, Delegado/s de Personal y/o Delegado

Sindical sobre el número específico de horas extraordinarias

realizadas, así como las causas que las han producido.

Asimismo, en función de esta información y de

los criterios más arriba señalados, la empresa y los representantes

legales de los trabajadores determinarán

el carácter y la naturaleza de las horas extraordinarias.

3.- Las horas extraordinarias serán abonadas con un

incremento del 100% del valor horas ordinaria del cómputo

anual.

4.- Las horas extraordinarias serán abonadas según

conforme a la siguiente fórmula: Salario Bruto anual según

tabla y categoría profesional, dividido por una jornada

anual de 1.800 horas.

5.- Los menores de 18 años, no podrán realizar en

ningún caso horas extraordinarias, ni nocturnas.

Artículo 19.- PERMISOS Y LICENCIAS

Los trabajadores/as tendrán derecho al disfrute de los

siguientes días, que serán abonables y no recuperables.

19.1.- POR MATRIMONIO.- Quince días naturales en

caso de matrimonio.

19.2.- POR NATALIDAD.- Cinco días naturales en caso

de nacimiento de hijo/a o adopción.

19.3.- POR MATRIMONIO DE FAMILIARES HASTA 2º

GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD, uno, dos

o tres días, según la boda tenga lugar en la ciudad de residencia

del trabajador, en otra localidad de la provincia

o fuera de los límites de la misma, respectivamente.

19.4.- POR CONCURRENCIA A EXÁMENES, el tiempo

razonable para la realización de los mismos; quedando el

trabajador obligado a justificar su asistencia a las pruebas

de que se trate.

19.5.- EN CASO DE PRIMERAS COMUNIONES O

BAUTIZOS, tanto de hijos/as, como de nietos del trabajador/

a, se concederá el día de los mismos.

19.6.- POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR HASTA

EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD.

3 días, si el fallecimiento es dentro de la localidad

de residencia del trabajador; 4 días si fuese con desplazamiento

dentro de la provincia; 5 días si fuese dentro de

las provincias limítrofes, y 6 días si fuera en el resto del

país. En tercer y cuarto grado, dentro de la localidad, un

día; fuera de la localidad, dos días; resto del país tres

días.

19.7.- POR TRASLADO DE DOMICILIO HABITUAL.

Dos días.

19.8.- POR ENFERMEDAD GRAVE, ACCIDENTE U

HOSPITALIZACIÓN DE PARIENTES HASTA SEGUNDO

GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD. Dos días.

Cuando con tal motivo el trabajador necesita hacer un

desplazamiento el plazo será de cuatro días.

CAPÍTULO IV

ASCENSOS

Artículo 20.- RÉGIMEN DE ASCENSOS

a) En los Ayudantes y Auxiliares se establece que todos

los trabajadores que lleven desempeñando la categoría

de Ayudante o de auxiliar en el sector de Hostelería

durante 7 años, pasaran automáticamente a cobrar

todos los conceptos salariales de la categoría superior,

aunque siguieran realizando las funciones de ayudante

o auxiliar de la nueva categoría, a conveniencia de las

empresas. Cuando se produzca una vacante en esta categoría

se entiende que ocupara dicha vacante, siempre

que demuestre aptitudes para ella.

b) Para los pinches y cocineros se establece las mismas

condiciones fijadas en el apartado anterior.

c) Existirán estos ascensos, generalmente en todo el

sector excepto en aquellos departamentos en los que a

subir de categoría se iguale en sueldos a los jefes de departamento.

d) La Comisión Mixta interpretará dichos acuerdos

para estos casos excepcionales.

CAPÍTULO V

MEJORAS SOCIALES

Artículo 21.- ROPA DE TRABAJO

Las empresas vendrán obligadas a proporcionar a su

personal los uniformes o ropa de trabajo en el que estará

incluidos zapatos y calcetines y aquella que sea necesaria

para el desarrollo de sus funciones.

Existirá un vestuario de invierno, y otro de verano,

allí donde las condiciones climatológicas lo requieran.

El mantenimiento y limpieza de la misma será a cargo

de la empresa.

Artículo 22.- CENTROS CON DEPENDENCIAS Y HABITACIÓN

Todo trabajador contratado por temporada o fijo que

tuviese que abandonar su domicilio por razón de trabajo

y tuviese que habitar la vivienda de personal destinada

por la empresa, debe tener las condiciones dignas

de una vivienda y atenerse a lo establecido por la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales y la normativa aplicable

a estos supuestos.

CAPÍTULO VI

MATERNIDAD, LACTANCIA, CUIDADO DE HIJOS Y

FAMILIARES

Artículo 23.- MATERNIDAD, PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD

Y LACTANCIA

a).- Cambio de puesto de trabajo, turno o función.

La empresa, a la mujer embarazada, a partir del 4º

mes, o antes, por prescripción facultativa, cambiará su

puesto de trabajo, turno o función por otro donde pueda

desarrollar su embarazo en condiciones óptimas para su

salud y la del gestante, sin que este cambio pueda afectar

a las percepciones económicas que viniera percibiendo,

en ningún caso realizarán trabajos nocturnos.

b).-La empresa vendrá obligada, a petición de la trabajadora,

a concederle una excedencia por lactancia de hasta

tres años, desde el nacimiento o adopción del hijo o hija.

El reingreso se notificará un mes antes de finalizar el

periodo de excedencia, y el mismo será automático.

c).- Por lactancia de un hijo menor de 9 meses

Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de 9

meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo

que podrá dividir en dos fracciones o reducir la jornada

en una hora a la entrada o a la salida de su jornada

normal, por su propia voluntad, permiso que se incrementará

proporcionalmente en casos de partos múltiples.

En lo no dispuesto aquí se estará a la legislación vigente.

El permiso por lactancia se podrá acumular en jornada

completa, a elección del trabajador/a a la finalización

del permiso de maternidad, en 16 días naturales,

disfrutándose de una sola vez. En casos de partos múltiples

el permiso será de 20 días naturales.

En lo no recogido en esta articulo, se estará a lo establecido

en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva

de mujeres y hombres y en el Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO VII

EXCEDENCIAS

Artículo 24.-EXCEDENCIAS ESPECIALES DE 6 A 24

MESES

Al trabajador con antigüedad en la empresa de uno o

más años, se le concederá este tipo de excedencia por

un período de 6 a 24 meses, con la reserva del puesto

de trabajo en el mismo establecimiento, e incorporación

inmediata al finalizar el cese de la misma, siempre

cuando esté suficientemente justificada la causa de la

solicitud a juicio de la dirección de la Empresa, y la representación

sindical.

Agotado el período de excedencia especial, previo

aviso de un mes de antelación del trabajador, la readmisión-

reingreso será de inmediato.

No podrán disfrutar de una nueva excedencia de

este tipo, si no han transcurrido dos años, desde la conclusión

del inmediato anterior.

En caso de comprobarse la falsedad de las causas

alegadas, tendrá consideración de falta muy grave.

Artículo 25.- EXCEDENCIAS ESPECIALES POR CARGO

PÚBLICO O SINDICAL

Los trabajadores/as tendrán derecho a una excedencia

especial por nombramiento para cargo público o sindical.

La excedencia se prolongará por el tiempo que

dure el cargo que la determina y otorgará derecho a

ocupar la misma plaza que desempeñaba el trabajador/a

al producirse tal situación, computándose que haya permanecido

en ella como activo a todos los efectos. El

reingreso deberá solicitarlo dentro del mes siguiente al

cese en el cargo publico o sindical que ocupaba.

CAPÍTULO VIII

COMPLEMENTOS EN CASO DE INCAPACIDAD LABORAL

I.T.

Artículo 26.- BAJAS POR ENFERMEDAD

a).- En los casos de incapacidad temporal derivada

de enfermedad común:

Se abonará el 75% de todos los conceptos económicos

que viniera percibiendo hasta el 7º día inclusive.

Desde el 8º día inclusive se abonará el 100 % de todos

los conceptos económicos.

b).- En caso de accidente laboral, hospitalización, intervención

quirúrgica con o sin hospitalización, los trabajadores

percibirán el 100% de todos los conceptos

económicos que el trabajador viniera percibiendo desde

el primer día de baja.

Artículo 27.- SEGURO DE VIDA

Todo trabajador de Hostelería seguirá disfrutando

del seguro de vida establecido, siempre que presente

póliza y recibo del mismo; la prima anual a satisfacer

por la empresa será la que figura en los Anexos I y II de

este convenio, toda vez que lleve seis meses de antigüedad

en la empresa.

CAPÍTULO IX

SALARIOS, PAGAS EXTRAS Y PLUSES.

Artículo 28.- SALARIOS

28.1.- Salario base.

Los salarios para cada categoría profesional, serán

los que figuran en los Anexos I y II de este convenio.

28.2. Los incrementos económicos a todos los conceptos

de este convenio serán los siguientes:

a) Para el periodo comprendido entre 01/01/2018 a

31/12/2018 y sobre las tablas salariales vigentes en el

año 2013 se establecerá un incremento del 2,65% sobre

todos los conceptos económicos recogidos en el convenio.

(Anexo I)

b) Para el periodo comprendido entre 01/01/2019 a

31/12/2019 y sobre las tablas salariales vigentes en el

año 2018 se establecerá un incremento del 2,65% sobre

todos los conceptos económicos recogidos en el convenio.

(Anexo II)

Artículo 29. – ANTIGÜEDADES

29.1.- Los trabajadores que tuvieran hasta el 30/6/96

incrementos por antigüedad se respetarán en las cuantías

que tuvieran establecidas hasta esa fecha y que tendrán

el mismo incremento que el resto de los conceptos

económicos del convenio.

En caso de que esta cuantía no llegara al tope del 8%

del SMI, se incrementará hasta dicho tope.

29.2.- Los trabajadores generaran el derecho por este

concepto de antigüedad, hasta alcanzar como tope máximo

el 8% sobre el Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I)

que por disposición del Gobierno rija en cada momento.

Los incrementos serán:

29.3.- A los tres años de antigüedad tendrá un incremento

del 3% del S.M.I.

29.4.- A los seis años de antigüedad tendrá un incremento

del 8% sobre el S.M.I.

Artículo 30.- PLUS DE ANTIGÜEDADES COMPLEMENTARIAS

EN EL SECTOR DE HOSPEDAJE

Los trabajadores que realicen su actividad dentro del

sector de hospedaje; por el concepto de antigüedad

percibirán independientemente de los conceptos de antigüedad

anteriormente reseñados, las cuantías que se

indican en los Anexos I y II de este convenio, según la

siguiente escala:

Plus de antigüedad A): De 1 a 7 años inclusive de servicio

en la empresa.

Plus de antigüedad B): De 8 a 16 años inclusive de

servicio en la empresa.

Plus de antigüedad C): A partir de 17 años inclusive

de servicio en la empresa.

Estos pluses tendrán el carácter de anual y se abonarán

en la nómina del mes que se cumpla la antigüedad

de los apartado A.B.C.

Artículo 31.- PAGAS EXTRAORDINARIAS

31.1.- Los trabajadores percibirán dos pagas extraordinarias,

una de junio y otra de diciembre; consistentes

en una mensualidad de sus salarios más el complemento

de antigüedad que en su caso corresponda.

Las pagas se devengarán anualmente siendo su fecha

de pago el 20 de junio y el 15 de diciembre respectivamente.

31.2.- Las mencionadas pagas se devengaran:

Paga de diciembre del 1 de enero al 31 de diciembre

Paga de junio de 1 de julio al 30 de junio del año siguiente

31.3.- Partes proporcionales:

Quienes ingresen en el transcurso del año, percibirán

las gratificaciones anuales prorrateando su importe en

relación con el tiempo trabajado, para lo cual se fraccionarán

éstas de la forma siguiente:

Del día 1 al 15 se computarán como mes completo y, a

partir del día 16 se computará como semana o semanas.

En caso de cese se computarán del día 16 en adelante

como mes completo y, del día 1 al 15 como semana o

semanas.

OTROS CONCEPTOS ECONÓMICOS

Artículo 32. PLUS CULTURAL, cotizable a la seguridad

social.

a).- Los trabajadores percibirán un plus cultural cotizable

a la seguridad social en la cuantía que se establece

en los Anexos I y II de este convenio.

b).- El plus cultural se abonará con la mensualidad

del mes de septiembre

Artículo 33.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO.

Las empresas vendrán obligadas a proveer al personal

de cocina de las herramientas correspondientes a su trabajo;

en caso contrario se le abonaran la cantidad que figuran

en los Anexos I y II del convenio, bimensualmente

Artículo 34.- AYUDAS ESPECIALES.

Se establece en caso de fallecimiento del productor/

a en activo una ayuda económica, independientemente

de la legal establecida, consistente en un mes de

salario, más las antigüedades efectivas. Esta percepción

se le abonará a la persona que le asistiera en el

curso de la enfermedad o subsidiariamente, a las personas

que acrediten estar a cargo del fallecido.

Artículo 35.- PLUS DE ALTURA.

Las empresas que estén situadas a partir de los 1.500

metros de altitud, vendrán obligadas a pagar un plus de

altura a todos los trabajadores según se establece en

los Anexos I y II de este convenio.

Artículo 36.- PLUS DE TRANSPORTE

Las empresas que se encuentren fuera de extrarradio

urbano, (considerando el perímetro de éste, el del taxi)

vendrán obligadas a pagar un plus de transporte mensual

a todos los trabajadores según las cantidades establecidas

en los Anexos I y II de este convenio.

Artículo 37.- MANUTENCIÓN

Están obligadas a dar comida a sus trabajadores/as,

todas las empresas afectadas por el presente Convenio,

excepto aquellas que carecen de servicio de comedor y

cocina.

Para aquellas empresas que están obligadas a dar

comida a sus trabajadores se establece la cantidad

mensual que figura en los Anexos I y II de este convenio,

con la denominación de manutención obligatoria.

En las empresas donde se realice la comida, ésta

será sana, abundante y bien condimentada, procurando

confeccionar un menú variado compuesto por un primer

plato, un segundo, pan, postre y bebida.

Los trabajadores que tuviesen necesidad de un régimen

especial, se les confeccionará un régimen establecido

por el médico de la Seguridad Social o por los servicios

médicos de empresa.

Las empresas que no estén obligadas a dar comida a

sus trabajadores, por carecer de dicho servicio, y de cocina,

abonarán mensualmente a los mismos, la cantidad

reflejada como manutención no obligatoria en los

Anexos I y II del presente convenio.

Artículo 38.- PLUS NOCTURNIDAD

Se considera trabajo nocturno el realizado entre las

22.00 horas y las 06.00 horas.

En aplicación del art. 36.2 del E.T. se acuerda la siguiente

retribución:

1) HOTELES:

– Los trabajadores que realicen un trabajo nocturno entre

las 22,00 h y las 23,00 h., no tendrán incremento alguno.

– Los trabajadores que realicen un trabajo nocturno

entre las 23,00 h. y las 6,00 h., recibirán una retribución

consistente en un incremento del 15 % de su salario.

– Los trabajadores en establecimientos hoteleros de

la costa tendrán los mismos incrementos que los establecidos

en párrafos anteriores, salvo en el período

comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre,

en el que los trabajadores percibirán un incremento del

15% de su salario entre las 0,00 h y las 6,00 h.

2) Resto de sectores:

– Los trabajadores que realicen un trabajo nocturno

entre las 22,00 h y las 0,00 h., no recibirán incremento

alguno de su salario.

– Los que lo realicen entre las 0,00 h. y las 6,00 h. percibirán

una retribución consistente en un incremento

del 15% de su salario.

Dicho incremento se aplicará sobre las horas o fracción

de ellas que coincida en los horarios anteriormente

establecidos.

Artículo 39.- PREMIO POR JUBILACIÓN E INCAPACIDAD

a).- Al producirse la jubilación de un trabajador, aunque

sea voluntaria, que lleve como mínimo 10 años al

servicio de la empresa o sufra incapacidad parcial, total,

absoluta o gran invalidez que cause baja en la misma,

percibirá de ésta el importe íntegro de tres mensualidades,

incrementadas con todos los emolumentos inherentes

a la misma, y en una mensualidad más por cada

cinco años que exceda de los 10 de referencia.

b).- Y en caso de fallecimiento, dichas cantidades se

abonarán a sus herederos, siempre que acrediten tener

solicitada con anterioridad su jubilación.

c).- Cuando un trabajador cumpla 60 años y reúna los

requisitos necesarios para la jubilación anticipada, se

recomienda que empresa y trabajador negocien algún

sistema de jubilación anticipada compensada. Este

apartado no modifica el premio de jubilación establecido

en el apartado a) de este artículo.

Artículo 40.- PREMIO POR MATRIMONIO

Las Empresas abonarán a todo trabajador/a, que

contraiga matrimonio la cantidad que figura en los Anexos

I y II de este convenio.

Artículo 41.- PREMIO POR NATALIDAD

Las empresas abonarán a los trabajadores/as, en concepto

de nacimiento o adopción por cada hijo que se tenga

la cantidad que figura en los Anexos I y II de este convenio.

CAPÍTULO X

DERECHOS SINDICALES

Artículo 42.- TABLÓN DE ANUNCIOS

Toda empresa estará obligada a tener un tablón de

anuncios a disposición de los trabajadores y de las organizaciones

sindicales, y la empresa estará obligada a

poner en dicho tablón este convenio colectivo, así

como la información que le envíen los sindicatos.

Artículo 43.- DELEGADOS SINDICALES Y GARANTÍAS

SINDICALES

Las centrales sindicales conforme a la LOLS, podrán

constituir secciones sindicales en el ámbito de la empresa

o centro de trabajo que tengan más de 50 trabajadores

o 25 afiliados. Los afiliados a esa central sindical

elegirán de entre sus miembros un Delegado Sindical,

cuyas funciones serán las siguientes:

43.1.- Representar y defender los intereses del Sindicato

al que representan, y de los afiliados al mismo en la

empresa, así como servir de instrumentos de comunicación

entre su Central Sindical o Sindicato y la Dirección

de las respectivas empresas.

43.2.- Podrán asistir a las reuniones de los Comités

de Empresa, Comités de prevención de riesgos laborales,

y Comités paritarios de interpretación, en su doble

vertiente; de representante de personal y de representante

del Sindicato, con voz y sin voto.

43.3.- Serán oídos por la empresa en el tratamiento de

aquellos problemas de carácter colectivo que afecten a

los trabajadores en general y a los afiliados al Sindicato.

43.4.- Podrán afiliar a los trabajadores y recaudar

cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sindical y

mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de

las horas efectivas de trabajo.

43.5.- Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos

avisos que pudieran interesar a los respectivos afiliados

al Sindicato y a los trabajadores en general, la

empresa pondrá a disposición del Sindicato cuya representación

ostente el Delegado/s un tablón de anuncios

que deberá de situarse dentro de la empresa, en un lugar

donde se garantice un adecuado acceso al mismo

por todos los trabajadores.

43.6.- Los delegados sindicales ceñirán sus tareas

como tales a la realización de las funciones sindicales

que les sean propias.

43.7.- Podrá solicitar la situación de permiso no retribuido

aquel trabajador que ostentara cargo sindical de relevancia,

a nivel de cargo de responsabilidad provincial,

regional, o nacional, en cualquiera de sus estructuras.

Permanecer en tal situación mientras se encuentre

en el ejercicio de dicho cargo, reincorporándose a su

empresa al finalizar el desempeño del mismo; la reincorporación

será inmediata.

43.8.- Tendrán acceso a la misma información y documentación

que la empresa debe poner a disposición

del Comité de Empresa, de acuerdo con lo regulado a

través de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional

en las materias en las que legalmente proceda.

43.9.- Poseerán las mismas garantías y derechos reconocidos

por la ley que a los delegados de personal y

miembros del Comité de Empresa.

43.10.- Los representantes de los sindicatos podrán

visitar a los trabajadores dentro de las empresas para

asuntos de su acción sindical, de acuerdo con lo previsto

en la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto.

Artículo 44.- CUOTA SINDICAL.

A requerimiento de los trabajadores, las empresas

descontaran en la nomina mensual de los mismos el

importe de la cuota sindical correspondiente.

Las centrales sindicales o sindicatos remitirán a la dirección

de la empresa un escrito en el que se expresara

con claridad la orden de descuento por nómina de los

trabajadores afiliados y la cuantía de la cuota.

Las empresas efectuaran las antedichas detracciones,

mensualmente, salvo indicación en contrario, del

trabajador afectado.

La dirección de la empresa entregará a la representación

sindical en la empresa, si la hubiera, o a la Central

sindical o Sindicato, un listado mensual donde figura la

relación de trabajadores a los que se les ha detraído la

cuota, su importe y la copia de la transferencia realizada

a la organización.

Artículo 45.- CANON DE NEGOCIACIÓN

45.1.- Las empresas procederán a descontar en la primera

nomina inmediatamente posterior a la publicación

de este Convenio la cantidad de 12.00 euros, e igual cuantía

en marzo de cada año, siempre que los trabajadores

no se opongan expresamente a dicha detracción en el

plazo de un mes a partir de la publicación del Convenio.

45.2.- A partir del mes de plazo de la recepción de la

renuncia al canon sindical, dentro de la semana siguiente

las empresas receptoras enviarán todas las comunicaciones

a la Comisión Mixta Paritaria del Convenio, con domicilio

a estos efectos en Calle Periodista Francisco Javier

Cobos número 2, CP 18014 Granada (sede de

FeSMC-UGT Granada y CCOO Servicios de Granada).

45.3.- En los 5 días siguientes al abono de la primera

nómina a la que se hace referencia en el punto uno anterior,

las empresas ingresarán las cantidades detraídas

de los trabajadores que no renunciaron al canon de negociación

en la cuenta bancaria que facilitarán las organizaciones

sindicales.

45.4.- La Comisión Mixta del Convenio, una vez recibidas

las renuncias al canon, y contabilizadas las cantidades

deducidas por las empresas ingresadas en la cuenta

que designen as organizaciones sindicales, aportará los

justificantes de ingreso en dicha cuenta. El reparto se

efectuara entre las organizaciones sindicales firmantes

de este Convenio.

45.5.- Las empresas y las organizaciones empresariales

afectadas por este Convenio se responsabilizan ante

las organizaciones de trabajadores firmantes del

mismo, de las cantidades que procedan detraerse en

función del número de renuncias habido en cada una

de las empresas.

Artículo 46.- DE LOS COMITÉS DE EMPRESA Y DELEGADOS

DE PERSONAL

Sin perjuicio de los derechos y facultades conseguidas

por las Leyes, se reconoce al Comité de Empresa y

Delegados de Personal las siguientes funciones:

46.1.- Serán informados por la dirección de la empresa

trimestralmente sobre la evolución de los negocios,

así como la situación de la producción y ventas de

la entidad; sobre su programa de evolución y producción

probable de empleo en la empresa.

46.2.- Anualmente: conocer y tener el balance de las

cuentas de resultado, la memoria, y en el caso de que la

empresa revista la forma de sociedad por acciones y

participaciones, de cuantos documentos se den a conocer

a los socios.

46.3.- Con carácter previo a su ejecución por la empresa:

sobre la reestructuración de la plantilla, cierres

totales y parciales, definitivos y temporales, y las reducciones

de jornada; sobre el traslado total o parcial de las

instalaciones empresariales y sobre los planes de formación

profesional de la empresa.

En función de la materia de que se trata:

46.4.- Sobre la implantación o revisión de sistema de

organización del trabajo y cualquiera de sus posibles

consecuencias: estudios de tiempo, establecimiento de

primas o incentivos y valoración de puesto de trabajo.

46.5.- Sobre la función, absorción o modificación del

status jurídico de la empresa, cuando ello suponga

cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.

46.6.- Se les dará por el empresario la copia básica

de los contratos que formalice con los trabajadores, estando

legitimados para efectuar las reclamaciones

oportunas ante la empresa y, en su caso, ante la autoridad

laboral competente.

46.7.- Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves

y, en especial, en los supuestos de despido.

46.8.- En lo referente a las estadísticas sobre índice

de absentismo y sus causas, de los accidentes de trabajo

y de las bajas por enfermedad; de las bajas profesionales

y sus consecuencias; de los índices de siniestralidad,

movimiento de ingresos, ceses y ascensos.

46.9.- Poseerán prioridad de permanencia en las empresas

o centros de trabajo, respecto a los demás trabajadores,

en los supuestos de suspensión o extinción

por causas tecnológicas o económicas.

46.10.- No podrán ser discriminados en promoción

económica o profesional por razón o causa del desempeño

de su representación.

46.11.- Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior

de la empresa, en materias propias de su representación

pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el normal

desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas

Página 10 n Granada, viernes, 11 de mayo de 2018 n B.O.P. número 89

previamente de todo ello a la empresa y, ejerciendo tales

tareas de acuerdo con la norma legal vigente a efecto.

46.12.- Dispondrán de un crédito de 24 horas mensuales

retribuidas, no computándose dentro del máximo

legal de horas, el exceso que sobre el mismo se

produzca por motivo de la designación del Delegado/s

de Personal, miembros de Comité de Empresa o Delegados

Sindicales, como componentes de comisiones

negociadoras del colectivo en los que se ha efectuado y

por lo que se refiere a la celebración de sesiones oficiales

a través de las cuales transcurran tales negociaciones,

y cuando la empresa en cuestión se vea afectada

por el ámbito de negociación referido.

46.13.- Cada Delegado de Personal o miembro del

Comité de Empresa, podrá acumular individualmente o

colectivamente sus horas sindicales en cada trimestre,

excepto los jefes de departamento, que utilizarán sólo

las suyas.

46.14.- Se garantiza el derecho de las centrales sindicales

firmantes de este convenio a convocar Asambleas

Informativas en los centros de trabajo, siempre

fuera de la jornada de trabajo y previa comunicación a

la dirección de las empresas afectadas con una antelación

mínima de 48 horas, todo de conformidad con lo

establecido en los artículos 77 y 78 del Estatuto de los

Trabajadores.

CAPÍTULO XI

OTRAS DISPOSICIONES

COMISIÓN MIXTA PARITARIA Y CLÁUSULA DE INAPLICACIÓN

DEL CONVENIO OTRAS DISPOSICIONES:

Artículo 47.- COMISIÓN MIXTA PARITARIA DE INTERPRETACIÓN

Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO

47.1. Se crea una Comisión Mixta para la interpretación,

seguimiento y control del presente Convenio, que

estará formada por cuatro representantes de los sindicatos

firmantes de este convenio, CC.OO y U.G.T. y cuatro

por la representación empresarial. A efectos de notificaciones,

el domicilio será el sito en Calle Periodista Francisco

Javier Cobos número 2, CP 18014 Granada (sede

de FeSMC-UGT Granada y CCOO Servicios de Granada).

b) Funciones:

1.- Interpretar, sin perjuicio de las facultades atribuidas

a la autoridad administrativa o judicial, el presente

Convenio.

2.- Velar por el cumplimiento del presente convenio,

como de la liquidación general aplicable.

Todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación

del presente convenio, vienen obligadas a facilitar

la labor de dicha comisión.

3.- Intervenir como instancia de conciliación previa,

en aquellos asuntos que se le someta. Los acuerdos de

la comisión mixta se adoptaran por unanimidad, y a

falta de acuerdo se someterá al SERCLA.

A partir de la publicación en el “Boletín Oficial de la

Provincia”, las partes representadas en la Comisión designarán

sus representantes en la misma, en el plazo de

un mes; el procedimiento conciliatorio, previsto en el párrafo

anterior, se iniciaran mediante solicitud en ese sentido

ante cualquiera de los miembros de la comisión, que

vendrá obligada a reunirse en el menor plazo posible.

4.- La Comisión Mixta se reunirá al menos una vez al

mes en los locales de las sedes.

47.2.- Estos representantes acordarán el Reglamento

de funcionamiento de la citada Comisión, que se reunirá

el primer lunes de cada mes o el día siguiente si

este fuese festivo.

47.3.- En el supuesto de conflicto de carácter colectivo

y dentro del contexto del presente Convenio, a instancias

de una de las partes, podrá solicitarse la inmediata

reunión de la Comisión mixta paritaria, a efectos de

interponer su mediación, interpretar lo acordado y ofrecer

su arbitraje.

47. 4.- Los Acuerdos de la Comisión Paritaria se adoptarán

por unanimidad y, a falta de acuerdo, se someterán

al SERCLA.

47. BIS.- CREACIÓN DE COMISIONES.- Se crearán

en el Convenio las siguientes Comisiones:

a) Comisión Sectorial Provincial de Igualdad.

b) Comisión Sectorial Provincial de Seguridad y Salud

Laboral.

Todo ello, de conformidad con el ALEH.

Artículo. 48.- CLÁUSULAS DE INAPLICACIÓN DEL

CONVENIO

1. En los casos y por los cauces previstos en el artículo

82.3 del ET se podrán inaplicar las condiciones de

trabajo establecidas en este convenio.

2. La comisión paritaria será informada de los acuerdos

adoptados en esta materia. El acuerdo deberá determinar

con exactitud las nuevas condiciones de trabajo

aplicables en la empresa y su duración, que no podrá

prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable

un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo

de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de

las obligaciones establecidas en convenio relativas a la

eliminación de las discriminaciones por razones de género

o de las que estuvieran previstas, en su caso, en el

plan de igualdad aplicable en la empresa.

3. En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas,

cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia

a la Comisión Paritaria, que dispondrá de un plazo

máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde

que la discrepancia le fuera planteada.

La Comisión Paritaria podrá requerir cuantos documentos

y antecedentes estime oportuno a las partes,

resolviendo por unanimidad lo que estime procedente.

4. Cuando la comisión paritaria no alcance un acuerdo

por unanimidad, las partes deberán acudir al SERCLA

para dirimir las discrepancias surgidas durante el periodo

de consultas.

5. Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo

y ni la comisión paritaria ni en el SERCLA se hubiesen

podido resolver las discrepancias, cualquiera de las partes

podrá someter la misma al Consejo Andaluz de Relaciones

Laborales.

Artículo 49.- MEDIACIÓN DEL SERCLA

Las partes se someten a la mediación del Sercla tanto

en los conflictos individuales como colectivos con la cláusula

de recomendación aprobada en el CARL y que literalmente

se transcribe.

“Los trabajadores y la empresa o empresas comprendidos

en el ámbito de aplicación del presente convenio/

acuerdo de empresa, una vez agotado, en su

caso, los trámites ante las Comisiones Paritarias, se someterán

a los procedimientos del SERCLA para los conflictos

colectivos. En relación a los conflictos individuales

que se susciten en materia de: clasificación profesional,

movilidad funcional, trabajos de superior o inferior

categoría, modificaciones sustanciales de las condiciones

de trabajo, traslados y desplazamientos, período

de disfrute de vacaciones, licencias, permisos y reducciones

de jornada, se someterán igualmente a los procedimientos

contemplados en el SERCLA para los conflictos

individuales, previstos en el Acuerdo Interprofesional

y Reglamento de desarrollo, a partir del momento

en que dichos procedimientos entren en vigor

en sus respectivos marcos territoriales”

Artículo. 50- CATEGORÍAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS

CATEGORÍA A).-

Hoteles de 4 y 5 estrellas,

Hoteles Residencias de 4 estrellas,

Hoteles apartamentos de 4 estrellas,

Apartamentos de 4 llaves,

Los Hoteles en Estaciones Termales o Balnearios,

Moteles de 4 estrellas,

Apartamentos Extrahoteleros de lujo,

Restaurantes de 4 y 5 tenedores,

Servicio de restaurante, de cafeterías y bares en casinos

y bingos,

Mesones de 4 y 5 tenedores,

Pizzerías, 4 tenedores

Catering,

Clubes de Golf, deportivos y recreativos,

Salas de fiestas y discotecas,

Salones de baile,

Bares americanos,

Whiskerías,

Cafés-teatro,

Salones de té y similares,

Tablaos flamencos y similares,

Pubs

Clubes privados

Cafeterías de 4 tazas.

Cervecerías de Categoría especial y de 1ª categoría

CATEGORÍA B).-

Hoteles de 3 estrellas,

Hoteles residencia de 3 estrellas

Hoteles apartamentos de 3 estrellas,

Residencias apartamentos de 3 estrellas.

Moteles residencias de 3 estrellas,

Moteles de 3 estrellas,

Balnearios y estaciones termales de 3 estrellas,

Hostales de 3 estrellas,

Apartamentos de 3 llaves,

Ciudad de vacaciones de lujo y 1ª,

Albergues y alojamientos rurales,

Camping de 1ª categoría,

Restaurantes de 3 tenedores,

Casas regionales y provinciales,

Mesones de 3 tenedores

Pizzerías, 3 tenedores

Cafeterías de 3 tazas,

Bares categoría especial “A” ó “B”,

Cervecerías de 2ª categoría

Mini-parques infantiles

Parques acuáticos

Asociaciones Recreativas

Billares y ciber-cafés

Ambigús (restaurantes, bares y autoservicios en cines/

teatros),

CATEGORÍA “C”,

Hoteles de 2 estrellas

Hoteles-residencias de 2 estrellas,

Hoteles apartamentos de 2 estrellas,

Apartamentos de 2 llaves,

Residencias apartamentos de 2 estrellas,

Moteles de 2 estrellas,

Cuidad de vacaciones de 2 estrellas,

Camping y campamentos de turismo de 2ª Categoría,

Restaurantes de 2 tenedores

Cafeterías de 2 tazas

Mesones de 2 tenedores

Pizzerías, de 2 tenedores

Cervecerías de 3ª Categoría

Hamburgueserías y Bocadillerías,

Crepperías, Croissanterías, Degustaciones,

Colectividades de Comida rápida.

CATEGORÍA “D”,

Hoteles de una estrella,

Hoteles residencias de 1 estrella incluidas las de estudiantes,

Hoteles apartamentos de 1 estrella,

Residencias apartamentos de 1 estrella,

Apartamentos de 1 llave,

Moteles de 1 estrella,

Hostales de 2 y 1 estrella,

Pensiones

Fondas y Posadas

Casas de huéspedes,

Ciudad de vacaciones de 1 estrella,

Camping de 3ª categoría

Restaurantes de 1 tenedor,

Cafeterías de 1 taza

Bares de 3ª y 4ª categoría

Casas de Comidas

Tabernas que sirvan comidas

Pizzerías, 1 tenedor

Tabernas y Bodegas

Mesones de 1 tenedor

Artículo. 51.- DISPOSICIONES FINALES.-

En lo no dispuesto en este convenio será de aplicación

el Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el Sector

de Hostelería (ALEH), así como sus disposiciones posteriores,

y que se aplicara además cuando estas supongan

una mejora a lo establecido en este convenio.

MODELO FINIQUITO

NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA PROFESIONAL

He recibido de la Dirección de la Empresa ______________________________________ la cantidad de

______________________ euros de acuerdo con el detalle que a continuación se relaciona, e importe

de todos los emolumentos pendientes de percibir hasta el día de la fecha en que causé baja por

__________ _____________________ en concepto de FINIQUITO.

Y para que así conste, firmo la presente en _________________ a _____________________ de 2____.

DEVENGOS: Mes de la fecha

Sueldo días €

Manutención y alojamiento días €

Diferencia a compensar

SUBTOTAL

PARTES PROPORCIONALES

Vacaciones días €

Descanso no disfrut. días €

Festivos días €

Indem. Fin contrato días €

P.Extra Navidad días €

Plus Altura días €

P.Extra Junio días €

Plus Transporte días €

Plus Cultural días €

Plus Antigüedad días €

Otros Conceptos

TOTAL DEVENGADO

DESCUENTOS

Seguridad Social €

I.R.P.F. sobre % €

Otros €

TOTAL DESCUENTOS €

LIQUIDO A PERCIBIR €

Firmado: El trabajor Empresa

Página 14 n Granada, viernes, 11 de mayo de 2018 n B.O.P. número 89

