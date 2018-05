El Convenio Colectivo de Hostelería de Granada en su artículo 45 se vuelve a establecer la figura del “canon de negociación”, mediante el cual CCOO y UGT (con el concurso y ayuda de la patronal) se van a volver a embolsar una cifra escandalosa de euros que van a sacar…¿de dónde?: DE TU NÓMINA

Si no quieres que te roben 12’00 €, lee la manera de evitarlo

La gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de la Hostelería de Granada sabemos cómo se las gastan CCOO y UGT, sólo interesados en sacar delegados sindicales para revalidar su condición de “sindicatos más representativos en el Sector” y “si te he visto (para votar), no me acuerdo”. También sabemos cómo la UGT tiene una loca afición en la firma de descuelgues salariales (inaplicación de convenios) y de qué manera ambos pasan años sin aparecer por los centros de trabajo hasta que les interesa celebrar elecciones o simular que presionan a la Patronal con alguna huelga domesticada. A fuerza de inacción, traiciones y ninguna lucha sindical en la hostelería, han llegado a unas cifras de afiliación tan ridículas que no alcanzan ni el 2% de afiliación entre todos los hombres y mujeres que trabajamos en la hostelería granadina.

Pero eso no les importa. Con su rostro de hormigón armado firman un convenio en el que vuelven incluir que en la nómina de junio van a “guindarnos” 12’00€ a cada trabajador de nuestro salario y, durante todo los años de validez del convenio, volverán a repetir este robo todos los meses de marzo. Nada más ni nada menos que 180.000 euritos al año que pretenden llevarse por su cara bonita y por no hacer nada durante años (más abajo podéis leer el artículo 45 del convenio recién firmado).

Artículo 45.- CANON DE NEGOCIACIÓN

45.1.- Las empresas procederán a descontar en la pri-

mera nomina inmediatamente posterior a la publicación

de este Convenio la cantidad de 12.00 euros, e igual cuan-

tía en marzo de cada año, siempre que los trabajadores

no se opongan expresamente a dicha detracción en el

plazo de un mes a partir de la publicación del Convenio.

45.2.- A partir del mes de plazo de la recepción de la

renuncia al canon sindical, dentro de la semana siguiente

las empresas receptoras enviarán todas las comunicacio-

nes a la Comisión Mixta Paritaria del Convenio, con do-

micilio a estos efectos en Calle Periodista Francisco Ja-

vier Cobos número 2, CP 18014 Granada (sede de

FeSMC-UGT Granada y CCOO Servicios de Granada).

45.3.- En los 5 días siguientes al abono de la primera

nómina a la que se hace referencia en el punto uno an-

terior, las empresas ingresarán las cantidades detraídas

de los trabajadores que no renunciaron al canon de ne-

gociación en la cuenta bancaria que facilitarán las orga-

nizaciones sindicales.

45.4.- La Comisión Mixta del Convenio, una vez recibi-

das las renuncias al canon , y contabilizadas las cantida-

des deducidas por las empresas ingresadas en la cuenta

justificantes de ingreso en dicha cuenta. El reparto se efectuara entre las organizaciones sindicales firmantes de este Convenio. que designen as organizaciones sindicales, aportará los

PERO…¿ Y QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITAR ESTE ROBO MANIFIESTO?

Para evitar este disparate, que hace que los que siempre nos venden y traicionen, sigan manejando una pasta gansa a nuestra costa tienes un mes para solicitar que no se te descuenten los 12€ de tu nómina ni ahora ni los años venideros.

Descarga el PDF que ponemos a tu disposición, imprímelo y rellena con tus datos y, a continuación, entrégalo en tu empresa. Eso sí, tienes hasta el 10 de junio para entregar el escrito.

Así de fácil.

(Pincha justo debajo)

canon sindical

SAT Granada.

Sector de Hostelería y Turismo.

