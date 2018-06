La Universidad de Granada presiona a la plataforma Andalucía por el derecho a decidir para impedir la celebración de la conferencia de Vidal Aragonés, diputado de la CUP y profesor de la UAB.

Desde la plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir queremos denunciar las presiones e impedimentos que estamos sufriendo en los últimos días para la realización mañana 15 de junio de la charla-debate con el título “Autodeterminación y represión en Catalunya” que contará con la presencia del diputado de las Candidaturas d’Unitat Popular Vidal Aragonés y se va a realizar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

Desde hace dos días la plataforma está recibiendo presiones y continuos impedimentos por parte de la Universidad de Granada, cuyo objetivo es que no se celebre dicha conferencia: se nos solicita el pago de una tasa de centenares de euros, se nos impide pegar carteles en las facultades si no están “sellados por el decanato”… Y ahora se nos niega el salón de grados de la facultad de Ciencias con la excusa de que es un acto “ajeno a la Universidad”, obviando así que el espacio ha sido solicitado por miembros de la comunidad universitaria (alumnado y profesorado) y que el propio conferenciante es profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Desde la plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir no nos cabe ninguna duda de que esta actitud de la UGR está relacionada con el contenido de dicho acto. Se muestra así como el papel de las universidades españolas no es el de ser “espacios de pensamiento crítico” sino centros de difusión de la ideología dominante.

En todo caso desde la plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir confirmamos que mañana a las 18 horas se celebrará la charla-debate con el título “Autodeterminación y represión en Catalunya” con la presencia del diputado de las Candidaturas d’Unitat Popular Vidal Aragonés en la facultad de Ciencias. Continuaremos haciendo gestiones en el día de hoy deseando que la Universidad de Granada rectifique y mantenga el salón de grados de la facultad de Ciencias como espacio de realización de dicha actividad.

Plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir.Granada, 14 de junio de 2018.

