En las próximas seis entregas vamos a dar un repaso esquemático sobre cuáles son los plazos laborales que debemos tener en cuenta. Todo dentro de su plazo para que podamos ejercer nuestros derechos y el empresario no nos engañe.

Durante una relación laboral hay muchísimos plazos a tener en cuenta, tanto que tienen que respetar el trabajador como la empresa, o a veces incluso la Administración. Hay que tener en cuenta que en este artículo se indican los plazos generales, pero algunos de ellos pueden ser modificados por los Convenios Colectivos. Veamos los más importantes para un/a trabajador/a.

PLAZOS LABORALES.

1.- Al comenzar la relación laboral.

1- Plazo para entregar la copia básica del contrato. La empresa tiene un plazo 10 días naturales desde la firma del contrato para entregar copia básica del contrato al SEPE y a los representantes de los trabajadores.

2- Plazo para pedir que el contrato verbal se formalice por escrito. . Cuando un trabajador tiene un contrato verbal puede pedir en cualquier momento desde que se empieza a trabajar que el contrato se firme por escrito.

3- Plazo para dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social. Se puede dar de alta a un trabajador hasta 60 días antes de empezar la relación laboral hasta el momento en el que se empiece a trabajar. En ese momento el trabajador deberá estar dado de alta y asegurado.

4- Plazo para poder hacer un contrato en prácticas. Se puede hacer un contrato en prácticas siempre que no hayan pasado más de 5 años desde que el trabajador no finalizase los estudios, o 7 en el caso de que el trabajador tenga una discapacidad. En el caso de trabajadores menores de 30 años no se aplican estos plazos por el actual Plan de Empleo Juvenil.

Anuncios