Durante una relación laboral hay muchísimos plazos a tener en cuenta, tanto que tienen que respetar el trabajador como la empresa, o a veces incluso la Administración. Hay que tener en cuenta que en este artículo se indican los plazos generales, pero algunos de ellos pueden ser modificados por los Convenios Colectivos.

Plazos durante la relación laboral

10- Plazo mínimo para conocer los días de trabajo. La empresa tiene que indicar al trabajador los días que trabaja, indicando la hora y el día con un plazo mínimo de 5 días.

11- Plazo de descanso entre jornada de trabajo. El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 12 horas entre cada jornada de trabajo. Por lo que entre que sale del trabajo y tiene que volver a entrar tiene que haber al menos estas 12 horas.

12- Plazo para compensar la distribución irregular de la jornada. En ocasiones la empresa puede hacer una distribución irregular de la jornada , es decir, que no siempre se trabaje el mismo número de horas, pero que de media el resultado sea que no se trabaja más de la jornada máxima legal, que es 40 horas a la semana. El plazo para compensar esta distribución es de 12 meses, por lo que en este plazo se tiene que compensar si se ha trabajado de más o de menos para que al final salga la jornada media legal.

13- Plazo para compensar las horas extra. Cuando un trabajador hace horas extra la empresa tiene que compensar esas horas con descanso en el plazo de 4 meses desde que se han hecho, o bien tiene que pagarlas.

14- Plazo máximo de turno nocturno cuando se trabaja a turnos. Si un trabajador tiene un trabajo a turnos, es decir que hay horarios de mañana, tarde y noche, solo puede estar como mucho 15 días seguidos en turno de noche, salvo que voluntariamente se quiera estar más tiempo. Este límite es para los trabajadores a turnos, que van cambiando, no para los trabajadores nocturnos contratados específicamente para trabajar por la noche.

15- Plazo para disfrutar de las vacaciones después de una baja médica. Si no se ha podido disfrutar de las vacaciones por estar de baja médica , no se perderán y se podrán disfrutar siempre que no haya pasado un plazo superior a 18 meses desde que finalizó el año al que corresponden esas vacaciones.

16- Plazo para ver si la modificación sustancial es colectiva o individual. Cuando una empresa hace una modificación sustancial de las condiciones de trabajo puede hacer la forma individual o colectiva, dependiendo del número de trabajadores afectados. Para ver si se tiene que hacer de forma colectiva y no individual, se tiene en cuenta el número de trabajadores individuales afectados en un plazo de 90 días.

17- Plazo para ver si se tiene que hacer un Despido Colectivo por acumulación de despidos individuales. Para ver si la empresa tiene que hacer un Despido Colectivo en vez de despidos objetivos individuales se tiene que tener en cuenta el plazo de 90 días. Si en ese plazo se supera los límites establecidos para un ERE, habrá que hacer un Despido Colectivo y no despidos individuales.

18- Plazo para formar la comisión de trabajadores en un ERE. Cuando una empresa informa de que quiere hacer un ERE los representantes de los trabajadores tienen un plazo de 7 días para formar la comisión que participará en el periodo de consultar. Si en algún centro de trabajo afectado no hay representantes de los trabajadores, el plazo pasa a ser de 15 días.

19- Plazo para informar de quien es el empresario principal en una contrata o subcontrata. Un trabajador que trabaja para una contrata o una subcontrata tiene que saber antes de empezar a prestar servicios cual es el empresario principal. Igualmente tiene que saberlo los representantes de los trabajadores antes del inicio de la actividad.

20- Plazo para pedir el permiso de paternidad. El plazo para pedir el permiso de paternidad es desde que se acaba el permiso por nacimiento de hijo de 2 días hasta que finalice el descanso de maternidad.

21- Plazo del permiso para abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de violencia de género. Si se es víctima de violencia de género se puede pedir una suspensión del contrato de trabajo por un plazo de 6 meses. Este plazo se puede ir prorrogando por periodos de 3 meses hasta un máximo de 18 meses.

22- Plazo para adaptarse a las modificaciones técnicas. Si una empresa realiza una serie de modificaciones técnicas tiene que dar un plazo de 2 meses al trabajador para adaptarse, a contar desde que se realiza la modificación o desde que se finaliza la formación para adaptarse a la modificación. Durante este plazo la empresa no puede despedir al trabajador de forma objetiva por no haberse adaptado al cambio.

23- Plazo de protección contra un despido por maternidad o paternidad. Los trabajadores que han sido madres o padres, están protegidos durante un plazo de 9 meses desde el nacimiento. En caso de ser despedidos, y que el despido no sea procedente (por existir motivos legales y cumplir los requisitos formales), el despido podrá ser declarado nulo .

24- Plazo para hacer asambleas de trabajadores. Los trabajadores pueden convocar asambleas, siempre que hayan pasado al menos 2 meses desde la última, y avisando al empresario con un plazo de 48 horas.

25- Plazo que tiene que guardar la empresa los cuadrantes. Las empresas tienen que guardar durante 4 años los registros mensuales de las jornadas de los trabajadores. Estos registros son importantes sobre todo para reclamaciones de horas extra o pluses de nocturnidad .

26- Plazo de preaviso de las horas complementarias. La empresa tiene que avisar al menos con 3 días el día y la hora en la que se tiene que hacer las horas complementarias cuando se tiene un contrato a tiempo parcial. Por Convenio Colectivo este plazo se puede reducir.

27- Plazo para finalizar el acuerdo de horas complementarias. Si un trabajador tiene pactadas horas complementarias , puede avisar con un plazo de 15 días a la empresa que ya no quiere seguir haciéndolas. Para poder romper este acuerdo es necesario que haya pasado al menos 1 año desde que se pactaron.

28- Plazo para reconocer que el contrato es indefinido. Cuando un trabajador contratado temporalmente pasa a ser indefinido por haber superado el límite de los contratos de obra y servicio o de concatenación de contratos, la empresa tiene un plazo de 10 días para dar un justificante de esta nueva condición.

29- Plazos del periodo de pruebas. Salvo que el Convenio Colectivo diga lo contrario, los periodos máximos de prueba son de 6 meses para los trabajadores técnicos titulados y 2 meses para los demás. En el caso de empresas de menos de 25 trabajadores, 3 meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

30- Plazo para finalizar el pacto de plena dedicación. En el caso de que un trabajador tenga pactada plena dedicación puede finalizar este acuerdo dando un preaviso de 30 días.

31- Plazo máximo del pacto de permanencia. Si el trabajador tiene un pacto de permanencia en la empresa, por haber recibido una formación por parte de esta, este pude durar como mucho 2 años.

32- Plazo para pagar el salario. El salario se tiene que recibir como mucho mensualmente, no pudiéndose hacer pagos en plazos más largos. Solo en el caso de las pagas extra está la excepción.

33- Plazo para avisar el reingreso al acabar el permiso de lactancia o la reducción de jornada. Cuando el trabajador está disfrutando del permiso de lactancia o de una reducción de jornada , tendrá un plazo de 15 días para avisar a la empresa que regresa a su jornada normal.

34- Plazo para fijar las vacaciones. La empresa tiene que poner el calendario con las vacacionesde los trabajadores al menos con 2 meses de antelación antes de la fecha de esas vacaciones.

35- Plazos máximos de la movilidad funcional. Cuando un trabajador está ocupando un puesto de una categoría superior por una movilidad funcional , puede reclamar que se le reconozca esta categoría cuando ha estado ocupando el puesto por un plazo de más de 6 meses en un año o 8 meses en 2 años.

36- Plazo del periodo de consultas en una movilidad geográfica. Si la movilidad geográfica es colectiva, tiene que haber un periodo de consultas entre empresa y representantes de los trabajadores de 15 días.

37- Plazo para comunicar una movilidad geográfica. Cuando un trabajador es trasladado a otro centro de trabajo de forma permanente mediante una movilidad geográfica, la empresa tiene que avisarle con un plazo de 30 días antes de la fecha en la que se tiene que incorporar en el nuevo centro. Para ser una movilidad geográfica debería de suponer de forma objetiva un cambio de domicilio.

38- Plazos para un traslado temporal de un trabajador. Si un trabajador es desplazado temporalmente a otro centro de trabajo, tendrá que ser avisado con un plazo de 5 días si el desplazamiento es de más de 3 meses. Este desplazamiento puede durar como mucho un plazo de 12 meses en el periodo de 3 años. Si supera este tiempo podrá ser considerado una movilidad geográfica.

39- Plazo del periodo de consulta al realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Cuando se hace una modificación sustancial de las condiciones de trabajo colectiva, que afecte a un número sustancial de los trabajadores de la empresa, tendrá que haber un periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores de al menos 15 días.

40- Plazos para comunicar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La empresa que haga una modificación sustancial de las condiciones de trabajo por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, tendrá que notificar a los trabajadores con un plazo de 15 días en el caso de ser una modificación individual, o de 7 días si es colectiva.

41- Plazo para pedir el reingreso desde una excedencia forzosa o suspensión del contrato por cargo público o sindical. Cuando se está en una excedencia forzosa, por estar ocupando un puesto público, se tiene el plazo de 1 mes para pedir el reingreso cuando se acaba ese cargo. El plazo es igual en el caso de suspensión del contrato por ocupar un cargo público o sindical de ámbito provincial o superior.

42- Plazos para pedir una excedencia voluntaria. Se puede pedir una excedencia voluntariasiempre que se lleve en la empresa al menos 1 año. Esta excedencia puede durar entre 4 meses y 5 años, y tiene que haber pasado al menos 4 años desde que se pidió la anterior excedencia.

43- Plazos en la excedencia por cuidado de hijos o familiares. Una excedencia por cuidado de hijos dura el plazo máximo de 3 años, y en el caso de una excedencia por cuidado de familiares de 2 años. En esta excedencia se tiene reservado el mismo puesto de trabajo durante 1 año, y luego un puesto de categoría similar. Si la familia es numerosa el plazo de reserva es de 15 meses y si es familia numerosa de categoría especial, 18 meses.

44- Plazos en un ERTE de suspensión o reducción de jornada. Cuando una empresa quiere hacer un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y suspender o reducir temporalmente a los trabajadores su jornada, tiene que hacer un periodo de consultas de 15 días naturales entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Además el plazo máximo para comunicar la suspensión de los contratos es de 15 días desde que finalizó el periodo de consultas.

45- Plazos en un Despido Colectivo. Si una empresa quiere hacer un Despido colectivo tiene que llevar a cabo un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. El plazo de este periodo dependerá del tamaño de la empresa, si es de menos de 50 trabajadores será de 15 días, si es de más de 50 trabajadores será de 30 días.

46- Plazos para que la empresa pueda imponer sanciones disciplinarias. La empresa puede imponer sanciones solo si no han pasado 10 días naturales en el caso de sanciones leves, 20 días naturales si son sanciones graves, y 60 días si son sanciones muy graves. Estos plazos se cuentan desde que ha sucedido el hecho que se imputa para sancionar. Además en cualquier caso, la empresa no puede imponer sanciones si han pasado más de 6 meses desde los hechos, aunque no su hubiese enterado antes. Los trabajadores altos directivos tienen unos plazos especiales, y el plazo para sancionarles es de 12 meses.

