A continuación ponemos a vuestra disposición un extenso análisis que nos llega desde Nou Barris (Barcelona) en el que se analiza la actual coyuntura, el movimiento reivindicativo, la actitud de partidos políticos y sindicatos apesebrados (CCOO y UGT), todo ello en relación con el movimiento en defensa de las pensiones.

Los ataques al sistema público de pensiones forma parte de la ofensiva que el capitalismo lanzó hace tiempo contra el llamado “Estado del bienestar”. En todo el mundo estamos asistiendo, con mayor o menor agresividad, a políticas que suponen un desmantelamiento de las conquistas y derechos que suponíamos sagrados. Se recorta la sanidad y la educación, se recortan los sueldos y los derechos laborales y finalmente se congelan las pensiones y se endurecen los derechos para acceder a ellas.

Hemos aceptado sin rechistar que nuestros hijos y nuestros nietos vivirán peor que nosotros. Y peor todavía, las nuevas generaciones, es decir, los que lo vivirán, aceptan sin inmutarse que cuando ellos lleguen a la edad de jubilarse, no tendrán ninguna pensión que les permita vivir dignamente. Siempre habíamos estado convencidos de todo lo contrario, de que las nuevas generaciones iban a vivir en un mundo mejor que el que nos ha tocado vivir. Pero ahora nos dicen que no es así, sino todo lo contrario.

Cuando preguntamos ¿porqué?, ¿Cuál es la causa de que las cosas sucedan de esta manera? Una corte de “sabios” y de “expertos” con cara compungida nos contesta que la causa de todo, es que nos estamos muriendo de éxito, que vivimos demasiado y demasiado bien, que nuestra sociedad no puede soportar tantas bocas improductivas y que hemos estirado más la mano que la manga. Que por el bien de todos, hemos de apretarnos del cinturón. Nuestros hijos y nuestros nietos no pueden ir a la universidad, y

si lo hacen deben responsabilizarse de los gastos. Y por supuesto, la sanidad pública tampoco está para fiestas, y que la solución está en la medicina privada, es decir, que no está de más que nos paguemos una mutua, para que podamos ir a la sanidad privada, que, como todo lo privado, es mejor y más eficaz que lo público.



¿Pensiones? Nos dicen que la única solución es que nos hagamos un plan privado de

pensiones, que el sistema público irá cada vez a peor. Que cada vez hay más pensionistas y menos gente trabajando, es decir, cotizando. Y si no te lo acabas de creer, la prensa y la televisión te bombardean cada día con los mismos mensajes. Y los partidos políticos que están en el Parlamento? Casi todos nos dicen lo mismo. De vez en cuando hacen “reformas”, para salvar el sistema público, pero claro, siempre hay que recortar algo, endurecer el sistema de acceso… Por supuesto, es lo que ellos dicen, lo hacen por nuestro bien, para que no colapse el sistema. Al final, de tanto insistir, de tanto bombardearnos con los mismos mensajes, muchos se lo acaban creyendo. Si lo dicen todos, o casi todos (ya se sabe, siempre hay “populistas” y demagogos) igual es verdad. Quizás hay que confiar en ellos, hablan muy bien y tienen muchos datos. Quizás hay que hacerles caso, porque ellos saben de lo que hablan, y saben lo que es mejor para nosotros.

¡Pues no!. No nos lo creemos, es más, sabemos que mienten, que a esos “expertos”, esos “sabios”, les pagan los grandes capitalistas y los banqueros para que nos embauquen, para que nos durmamos con el canto de las sirenas. ¡Mienten! La causa no es el que vivamos demasiado, ni demasiado bien, ni que cada vez haya más pensionistas y menos trabajadores. Esos son cuentos que esconden la verdad. Esconden que es el capitalismo el que amenaza nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros salarios y pensiones. Esconden que son los bancos, las financieras y los grandes capitalistas los que codician el dinero que todavía se destina a los gastos sociales. Por eso quieren convertir la educación, la sanidad, las pensiones… en un negocio que les dé todavía más y más beneficios. Y que nunca tendrán bastante.

