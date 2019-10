Nota de prensa: Los colectivos integrados, en la Plataforma ANADALUCÍA POR EL DERECHO A DECIDIR descalifican y critican las manifestaciones del Alcalde de Granada y la Subdelegada del Gobierno.

Ante los acontecimientos y declaraciones que se han hecho públicas tras la concentración del miércoles 16 en Granada contra la sentencia del el procés, por la libertad de los presos políticos catalanes y por el derecho a decidir, la plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir;, como organizadores de dicha concentración, manifestamos los siguiente:

1. La concentración frente a la subdelegación del gobierno había sido comunicada y autorizada en tiempo y forma.

Dicha concentración, como así lo recogen los medios de prensa escrita de Granada y agencias de noticias y medios del resto del Estado Español, transcurrió sin ningún tipo de incidencias o altercados por parte de sus integrantes, citando estos medios fuentes de la propia policía que certificaban tal desarrollo pacífico. Al final de la concentración y tras la lectura de los comunicados, se procedió a notificar con un megáfono, que la concentración había finalizado.

2. Consideramos inadmisibles las declaraciones públicas que el alcalde de Granada que indicaba que “grupos de provocadores estaban trasladando el odio de los comandos separatistas a las calles de Granada”. Es inconcebible que el alcalde de una ciudad se avergüence de que sus ciudadanos se manifiesten de forma no violenta. Mal que le pese al Sr. Salvador, en un estado que debería ser democrático, la libertad de expresión y manifestación debería estar garantizada. ¿No sería quizá que lo que incomodaba al alcalde era el motivo de la manifestación? Igualmente criticable es la demanda del alcalde de “mano dura” a las fuerzas policiales. ¿Qué pretendía el Sr. Salvador? ¿Prefería golpes, enfrentamientos, quizá que alguien perdiera un ojo también en Granada a consecuencia de las pelota de goma de la policía? ¿Era eso preferible a una

manifestación no violenta? ¿Es que no son suficientes para el Sr. Salvador los heridos que hay ya en Cataluña?

3 . Denunciamos también las declaraciones de la subdelegada del gobierno en Granada, que amenaza con abrir un expediente a los organizadores de la concentración. La actitud autoritaria y la voluntad de reprimir cualquier protesta y movimiento social de la Sra. López Cachorro es ya conocida en la ciudad, lo que ya dado lugar a numerosas denuncias y protestas y ha valido a la subdelegada que en fechas recientes colectivos sociales y sindicales diversos se concentraran ante el edifico de la sede que preside para poner en conocimiento de los medios de comunicación la arbitrariedad y autoritarismo que guían a la señora subdelegada.

Denunciamos la voluntad manifiesta, tanto del alcalde como de la subdelegada del gobierno en Granada, de reprimir cualquier manifestación en apoyo a las y los presos políticos catalanes y por el derecho a decidir así como los intentos de criminalización de las mismas, actitud impropia de un cargo electo y de otro que representa al gobierno del Estado Español y que se suponen garantes de los derechos y libertades.

También queremos poner de manifiesto que responderemos con querellas y denuncias ante los tribunales de justicia y la opinión pública contra cualquier tipo de expediente sancionador que se fabrique con el único fin de reprimir, una vez más, a los movimientos sociales, sindicales y políticos de Granada que no comulgamos con el “pensamiento único” que parecen compartir Luis Salvador y López Calahorro.

Granada, 18 de octubre del 2019.

La Plataforma ANDALUCÍA POR EL DERECHO A DECIDIR está compuesta por:

USE (Unión Sindical de Estudiante), IZAR (Izquierda Andaluza Revolucionaria), PCPA (Partido Comunista del Pueblo Andaluz), Lucha de Clases, Jaleo!!, Nación Andaluza , SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras) y las Marchas de la Dignidad.

