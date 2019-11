Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) os queremos invitar al acto público que vamos a celebrar el domingo 17 de noviembre desde las 12 horas en la Plaza de las Pasiegas de Granada.

El acto, que convocamos junto a la organización Jaleo! , tiene como objeto reivindicar la fecha del 4 de diciembre, día nacional de Andalucía. En aquella fecha histórica de 1977, millones de andaluces y andaluzas nos echamos a las calles para reivindicar nuestro derecho soberano a decidir por nosotros mismos y para construir una Andalucía justa, libre y donde imperara el interés por el bienestar del pueblo y que acabara con las desigualdades sociales y las injusticias que históricamente veníamos padeciendo.

Hoy, cuarenta y dos años después de aquellas movilizaciones populares, las injusticias y desigualdades no sólo no han desaparecido, sino que se han agudizado: desahucios, paro, precariedad, emigración forzosa, pobreza, discriminación por género, etc constituyen el panorama diario de nuestra realidad como trabajadores andaluces.

Es por ello que os invitamos a participar en el acto con vuestra propia voz, exponiendo mediante un comunicado o una intervención las demandas y reivindicaciones que consideréis imprescindibles para conseguir una Andalucía más justa y que base su desarrollo en la solidaridad y en la justicia social, así como a que traigáis vuestras pancartas, carteles, instaléis tenderetes de propaganda, etc. para decorar y ser instaladas en la plaza.

Del mismo modo, también os invitamos a participar en la manifestación que se celebrará el domingo 1 de diciembre en Córdoba y para la que dispondremos autobuses a precios populares que partirán desde la Costa y de Granada capital.

Respecto al acto del día 17, esperamos vuestra pronta respuesta.

Desde la convicción de que sólo el pueblo salva al pueblo, queremos agitar conciencias y unir voluntades para que el 4 de diciembre del 2019 sirva de punto de inflexión en nuestra lucha por el respeto de los derechos ciudadanos y por la aplicación de una justicia social para todas y todos.

Un abrazo solidario.

¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE!