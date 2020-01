La delegada sindical del SAT en RYDALCA (empresa encargada de la limpieza de las oficinas y dependencias de Turismo de la Junta) ha sido despedida tras el traslado de la sede de la Delegación Territorial a la Avenida de Madrid. Todos los trabajadores y trabajadoras que prestaban servicio en las otras dependencias han sido subrogados por las nuevas empresas EXCEPTO NUESTRA COMPAÑERA.

Ayer, viernes 10 de enero, varios centenares de trabajadores se manifestaron por el centro de Granada, marchando desde la delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía hasta la sede del partido político CIUDADANOS, exigiendo la readmisión de Vanesa y la dimisión del delegado territorial de Turismo en Granada Gustavo Adolfo Rodríguez, como responsable de este abuso.



Las empresas de servicios y trabajos temporales están abusando de la situación de precariedad que sufrimos la ciudadanía. La falta de estabilidad laboral está siendo una lacra para los trabajadores y trabajadoras. Además, estamos ante un sector altamente feminizado, donde el trabajo de las mujeres es infravalorado, mal remunerado y en desigualdad con el de nuestros compañeros. Pues, no debemos olvidar que en este sector las mujeres solemos estar contratadas por horas y dadas de alta con categorías inferiores, mientras realizamos las mismas tareas que nuestros compañeros.

Hartas del ninguneo, las mujeres, somos conscientes de que solo conseguiremos una emancipación laboral real cuando nuestros derechos laborales y sociales sean respetados en su totalidad. Y, no vamos a permitir de ninguna de las maneras que las mujeres nos veamos imposibilitadas de ejercer nuestro derecho al trabajo, a un trabajo digno y a la defensa de nuestros derechos en nuestros puestos de trabajo.

Por otro lado, nuestra compañera está sufriendo la soberbia y la altanería por parte del delegado territorial de Turismo en Granada del partido de CIUDADANOS, el señor Gustavo Adolfo Rodríguez, que lejos de velar por los trabajadores y trabajadoras que están bajo su responsabilidad no deja de mostrar su despreocupación y su incapacidad de gestión. Pues, nuestra compañera llevaba trabajando once años en la Delegación Turismo, lo que no ha sido motivo más que suficiente para que esta madre de familia siguiera trabajando como venía haciéndolo desde años.

Las empresas privadas pasan a gestionar con el dinero de todos y de todas lo que debería ser de gestión pública. A esto, se suma la gravedad de cometer ilegalidades con el consentimiento de la Junta de Andalucía, como faltar al artículo 28 del Convenio Colectivo de Limpieza e infringir la ley del derecho a la Libertad Sindical respaldada por el Estatuto de Trabajadores y Trabajadoras.

Desde aquí exigimos a la Junta, en la figura de su delegado territorial de Turismo en Granada, que cumpla con sus obligaciones y, ya que no contrata a los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en las dependencias de la Junta (como sería su obligación), que, por lo menos, vigile y haga cumplir los derechos de los trabajadores y trabajadoras y vele por la Libertad Sindical a la que VERDIBLANCA LIMPIEZAS y la propia Junta de Andalucía están faltando.

Nuestro mensaje es claro: desde el SAT y la Asamblea Interprofesional, con el apoyo de las diferentes organizaciones, no vamos a parar hasta que nuestra compañera sea readmitida, vea repuestos sus derechos y se acabe con el atropello que se está cometiendo.

Sector de Limpiezade Granada del

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras.

y Asamblea Interprofesional de Granada

