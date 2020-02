El Grupo La Borraja es el nombre comercial de El Buen Sazón S.L., empresa de restauración y catering de Miguel Dorado, una de las empresas punteras por facturación del catering en Granada. En su página web indican que, con ellos, tendrás “una forma especial de disfrutar la gastronomía”, cuando debieran indicar que es una empresa que se lucra de explotar a los trabajadores.

Entre los centros de trabajo que gestiona Miguel Dorado está la Tasca La Tarasca ( en el Realejo, Plaza de Fortuny), el Restaurante San Nicolás (en la calle San Nicolás, en el Albayzin) y varios cortijos donde suele montar sus eventos (bodas, convites diversos, etc), además de una nave de elaboración y producción en el Polígono de Santa Fe.

Hace unas pocas semanas ha despedido a gran parte de la plantilla para no tener que pagarles en enero y febrero, aunque, con la llegada del buen tiempo volverá a contratar nuevos trabajadores para abusar de ellos. Es la práctica habitual de este negociante hostelero: contratar con contratos precarios y eventuales, pagar por debajo de lo que dicta el convenio colectivo y, en muchas ocasiones, no pagar los servicios de extras y eventuales, no dar las vacaciones, defraudar a la Seguridad Social cotizando menos horas de la que en realidad trabajan los empleados, etc. Un “negocio redondo” para el que cuenta con un colaborador destacado, Francisco López, propietario de la gestoría Francisco López Núñez Asesor Laboral S.L.

Entre los últimos despedidos se encuentra la delegada sindical del SAT, cuyo “gran delito” ha consistido en no callarse y exigir que se respete la legalidad y que sus derechos no en papel mojado.

Para denunciar todos estos abusos y exigir la readmisión de nuestra compañera, nos concentramos el sábado 8 de febrero a las 13’00 horas en la Plaza de Fortuny, ante La Tarasca, uno de los negocios del explotador sin escrúpulos Miguel Dorado.