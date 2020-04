La presente crisis que padecemos (y que nos queda por padecer) no ha traído por parte del gobierno la implementación de unas políticas ni unas soluciones radicales que ataquen de raíz los problemas que padecemos ni para los venideros. Por si fuera poco, millones de trabajadores y ciudadanos quedan fuera de ellas y no tienen un mínimo asidero al que cogerse para evitar su caída al vacío. Para todos ellos aportamos una serie de consejos, actuaciones, teléfonos, direcciones, recursos, en suma, para intentar capear esta crisis. El documento aportado y que no es otra cosa que una guía de recursos sociales y que que puedes descargar aquí, está elaborada por la asociación GRANADA ACOGE y está actualizada a fecha de hoy.