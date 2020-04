Bajo el lema será NO PAGAMOS MÁS CRISIS y el hastag #nopagamosmascrisis los sindicatos CGT, SAT y USTEA invitamos a la Clase Obrera Granadina a manifestar su rechazo a los planes que tienen diseñado el Capital y sus políticas neoliberales que se nos imponen y que el gobierno de Sánchez e Iglesias ni cuestiona ni está dispuesto a combatir.

El 1 de mayo se realizarán las siguientes acciones:

A las 11:30h una acción reivindicativa en ventanas, balcones terrazas. Será una pitada/cacerolada con música a todo volumen. El tema propuesto es El Valls del Obrero, de SKA-P. Aquí os dejamos un enlace:

https://youtu.be/CxNXwlsp0c8

A las 17’00 horas En Granada, USTEA, SAT y CGT hemos acordado el cartel y manifiesto que están encima de este mensaje y, además, una charla-coloquio de los 3 convocantes (USTEA, SAT, CGT), junto a USE y Unión Kellys. Esta charla se emite a partir de las 17’00 horas por las plataformas digitales de los sindicatos.

EN GRANADA, EN ANDALUCÍA, LO PRIMERO ES

PROTEGER A LOS TRABAJADORES/AS Y A LOS MÁS

DESFAVORECIDOS

Otro año más con motivo del 1o de Mayo, los sindicatos de clase combativos

CGT, SAT y USTEA aunamos nuestras fuerzas en defensa de los derechos de los

trabajadores y trabajadoras.

La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una

clase trabajadora especialmente maltratada en sus derechos laborales y

económicos desde la anterior crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde

el comienzo de la actual crisis hasta primeros de abril se habían registrado

medio millón de nuevos desempleados, alcanzándose un total de 3 ́73 millones.

Además, el número de ERTES era en esas fechas de 250.000 (88.650 de los

mismos en Andalucía) y 620.000 personas cobraban ya prestaciones provocadas

por estos ERTES. Actualmente, según diversos medios, más de dos millones de

trabajadores y trabajadoras se han visto afectados por ERTES. Dado el horizonte

que la política sanitaria dibuja para el menos este año, es posible que muchos de

estos ERTES se acaben transformando en ERES y que el empeoramiento de la

situación económica y laboral se mantenga. En suma, la situación actual de la

clase trabajadora es no sólo de una gran inseguridad laboral, tanto por falta de

medidas básicas de seguridad y prevención en sus trabajos como por la

precariedad y pérdida de puestos de trabajo, sino de auténtica necesidad.

Efectivamente, son muchos ya los hogares donde no alcanza para comer, pagar

la luz, el agua, el alquiler…La situación es, realmente, desesperada.

No sólo los derechos laborales y económicos se están viendo afectados. El

Estado de alarma ha propiciado la conculcación de derechos civiles y sociales,

afectando entre otros a la circulación, reunión y manifestación de personas. Esto

ha propiciado una deriva autoritaria que, amparada en un paternalismo

proteccionista de la vida y de la seguridad, está siendo asumida silenciosamente

por la población. Las decisiones se están tomando en reducidos centros de

poder, dado que las actividades básicas de parlamentos y demás órganos de

representación política y sindical están bajo mínimos, sin apenas posibilidad de

réplica. Baste el ejemplo de la Sanidad y la Educación, donde las decisiones se

están imponiendo completamente al margen de las necesidades y demandas de

los y las trabajadoras.

La política neoliberal de recortes en los servicios públicos ha quedado

completamente al desnudo ante esta pandemia. No sólo se trataba de una

ideología de clase e inhumana, sino contraria a la vida. Las situaciones que se

están aún viviendo en Residencias de mayores y hospitales donde, debido a la

falta de recursos materiales y humanos provocados por esos recortes, se ha

tenido que decidir en determinados casos a quién se salvaba y a quién se dejaba

morir, han mostrado el rostro más fúnebre y voraz del capitalismo salvaje, ajeno

a los intereses comunes y a las necesidades vitales.

1Por todo esto, nos encontramos ante una pugna entre quienes quieren seguir

ganando explotando a los demás, los poderosos y ricos de siempre, frente a las

clases populares, que estamos sufriendo la crisis sanitaria, la social, la laboral y

la económica. Frente al fracaso del capitalismo y ante los riesgos y sufrimientos

para nuestras gentes, es momento de armarnos con organización, calle y lucha,

bajo principios elementales de defensa de la vida, que hoy parecen

revolucionarios