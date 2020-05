#InformaticosUGRenlucha

#SubrogacionContratosGPIC

#NoDespidosUGR

#Los6delaUGR







LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE AL USUARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Son trabajadores que realizan un trabajo esencial para la Universidad de Granada y para toda la comunidad universitaria, pero ni la gerencia ni sus jefes les echan cuentas.

Son 6 trabajadores con antigüedades de hasta 11 años que siguen viendo cómo la Universidad de Granada pasa olímpicamente de ellos y mantiene la privatización de este servicio esencial que realizan.

En el año 2017 fueron engañados y obligados por una empresa granadina BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL a renunciar a sus antigüedades si querían seguir trabajando. Ahora, la Universidad pretende contratar a otra empresa. la sevillana GPIC, que quiere despedirlos a todos.

Ni la gerencia de la Universidad, ni el director del CSIRC (estos con sus contratos fijos y muy bien pagados por la UGR) hacen nada para que se cumplan las leyes laborales y estos 6 trabajadores mantengan su empleo y puedan seguir sustentando a sus familias.

Esto no se puede consentir: la Universidad de Granada debe comprometerse y llevar a cabo las actuaciones precisas para que los “6 de la UGR” no sean despedidos y para que sus contratos se subroguen.

– Exigimos el mantenimiento del empleo público, de calidad y con todos los derechos.

– No al mercachifleo de las vidas de trabajadores y sus familias por parte de la Universidad de Granada.

– ¡ No al despido de los 6 de la UGR!

Sección Sindical del SAT en Bios Technology Solutions.