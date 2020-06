El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) ha remitido hoy un escrito al vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, exigiendo la readmisión de la delegada sindical despedida en la Delegación de Turismo en Granada.

La trabajadora y representante sindical, Vanesa Sánchez, fue despedida en noviembre del 2019 de la empresa encargada de la limpieza de las oficinas y dependencias de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada, RYDALCA, tras el traslado de la sede la Delegación Territorial a unas nuevas dependencias en la Avenida de Madrid. Todos los trabajadores y trabajadoras que prestaban servicio en el edifico anterior vieron subrogados sus contratos por las nuevas empresas excepto la delegada sindical. El hecho de llevar once años trabajando en la Delegación de Turismo no ha sido motivo más que suficiente para que esta madre de familia siguiera trabajando como venía haciéndolo desde entonces.

Vanesa Sánchez como desgraciadamente suele pasar en sectores indispensables e invisibilizados como el de la limpieza, ha sufrido el ninguneo y se ha visto imposibilitada de ejercer su derecho al trabajo, a un trabajo digno, siendo impedido el derecho a la libre sindicación, a la Libertad Sindical y a la defensa de sus derechos y el de sus compañeros y compañeras. No debemos olvidar que estamos ante un sector altamente feminizado, donde el trabajo de las mujeres es infravalorado, mal remunerado y en desigualdad con el de sus compañeros, lo que no ha sido óbice para que la trabajadora junto a su sindicato y numerosos colectivos, partidos y asociaciones hayan desarrollado desde el día de su despido una intensa y ejemplar campaña reivindicativa consistente en una treintena de concentraciones, manifestaciones, numerosos actos públicos, difusión en foros estatales e internacionales de su caso, etc.

Ante la inminencia del primer juicio que afrontará Vanesa (lunes 8 de junio a las 11 horas en el Juzgado de lo Social n.º 5 de Granada), el Sindicato Andaluz ha hecho llegar hoy al vicepresidente de la Junta un escrito firmado por más de 300 entidades (sindicatos, partidos políticos, Ayuntamientos y alcaldes, asociaciones y personalidades, etc.) mediante adhesiones recogidas en el último mes.

El SAT tiene convocadas sendas concentraciones para el viernes 5 de y lunes 8 de junio , a las 12’00 horas en la Delegación de Turismo de Granada y a las 9’30 horas en los Juzgados de La caleta, respectivamente, para las cuales serán convocados oportunamente los medios de prensa granadinos.

Granada 4 de junio del 2020.

SAT Granada.

Prensa e Información (+ Info en 693854017).