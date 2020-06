El pasado 3 de junio la jueza del Juzgado de lo Social nº 6 de Granada dictó Sentencia a favor de 5 profesores contratados doctores interinos que habían denunciado a la Universidad por no reconocerles los complementos de docencia (quinquenios) y de investigación (sexenios).

Desde el SAT queremos felicitar a estos docentes que, junto a meses de movilizaciones y protestas en la Universidad, llevaron su reivindicación a los juzgados. La sentencia es clara al respecto y concluye que ‘por el principio de igualdad con los laborales indefinidos o fijos’, el personal interino debe tener reconocidos los complementos de docencia e investigación. Dicta así algo que desde el SAT venimos reivindicando desde hace años: a igual trabajo realizado, los derechos deben ser también iguales. Es por tanto un paso importante en el camino de la equiparación salarial del personal laboral. Esta victoria, que no habría sido posible sin la movilización del personal interino, no es sólo una victoria para los 5 docentes que denunciaron en el juzgado, es también una victoria para todo el personal interino, cuyos derechos deberían ser equiparados de forma inmediata a los del personal fijo e indefinido.

Desde el SAT vamos un paso más allá. Consideramos que los complementos salariales de docencia e investigación deberían hacerse extensibles no sólo el personal interino sino también al personal laboral que desarrolla las mismas funciones. La multiplicidad de categorizaciones laborales a la que se ve sometido el personal laboral universitario no es más que un mecanismo de precarización y merma de derechos, especialmente plausible en el caso del Profesorado Ayudante Doctor: ¿No tiene el PAD la misma carga docente que el personal indefinido? ¿No investiga de la misma forma? ¿No evalúa, coordina asignaturas y firma actas en las mismas condiciones? No hay nada, en el desempeño de sus funciones, que justifique la diferencia salarial del PAD y el PCD interino con respecto al personal indefinido por lo que reivindicamos también la extensión del derecho de percibir dichos complementos al PAD y les animamos no sólo a exigir sus derechos mediante la movilización sino a reivindicarlos también en los juzgados. En ambos sitios nos tendrán de su lado y contarán con nuestro apoyo, pues sólo en la lucha se conquistan derechos. Solo así podremos avanzar en la igualdad salarial y en la equiparación de derechos del personal laboral fijo y no fijo.

Sección Sindical SAT-UGR

