El Sindicato Andaluz de Trabajadores/as denuncia a CLECE S.L. y al SAS ante la Inspección de Trabajo las insuficientes medidas de protección que sufren los trabajadores de limpieza de Hospitales.

La sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) ha presentado denuncia en la Inspección de Trabajo de Granada contra CLECE S.L. ( empresa subcontratada y que presta el servicio de limpieza) el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a causa de las insuficientes e ineficaces medidas de protección que sufren y padecen los componentes de la plantilla de limpieza de la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves.

En el escrito remitido por el sindicato andaluz se hace constar al órgano inspector que los y las trabajadores de CLECE S.A. encargada de la limpieza de la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves están en permanente contacto con material sanitario y propio que puede transmitir el COVID 19 y están desempeñando sus funciones diariamente y dentro de las instalaciones sanitarias con mascarillas “higiénicas o de barrera” manipuladas por CLECE S.L. que no son suficientes para la protección de trabajadores y trabajadoras. Esas mascarillas (insuficientes para la protección) se usan por toda la jornada laboral y que este tipo de mascarillas no se considera producto sanitario ni tampoco equipo de protección individual (EPI), y no están diseñadas para “proteger de ningún riesgo”, por lo que no se recomienda su uso en “situaciones que impliquen exposición a agentes peligrosos”, tal y como indica el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En la denuncia del SAT también se advierte de que los trabajadores y trabajadoras no se les realiza un análisis PCR cuando se reincorporan al trabajo, por ejemplo tras una baja o la reincorporación al trabajo tras vacaciones. Esto significa una evidente discriminación y un atentado contra la salud, pues al personal sanitario sí se les hace.

Del mismo modo, se observa ante la Inspección de trabajo que La ropa de trabajo que hace meses entregaron los trabajadores a la empresa y que CLECE se niega a lavar, permanece tirada en el suelo, sin lavar y sin almacenar en el espacio que antecede al almacén de material, donde los trabajadores/as van a sellar la entrada y salida y pasan a recoger el distinto material para desempeñar su trabajo en cada jornada laboral.

Por todo ello el sindicato considera que existe un grave riesgo para la salud de limpiadoras y limpiadores, dado que la falta de unas medidas adecuadas de protección y la inexistencia de equipos de protección individual apropiados constituye una evidente discriminación y agravio comparativo que tanto la empresa CLECE S.L. como el Servicio Andaluz de Salud deben de solucionar cuanto antes.

El SAT anuncia también demandas ante el Juzgado de lo Social y movilizaciones si no se termina con este agravio que está poniendo en grave riesgo a trabajadores, enfermos y acompañantes.

SAT Granada.

Sector de Limpieza y sección sindical Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves