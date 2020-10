Anoche, miércoles 14 de octubre de 2020 se publicaron en BOJA las medidas en relación con el desarrollo de la actividad académica de la UGR.

Desde la Coalición CTI-SAT observamos con indignación como se toman decisiones sin pies ni cabeza por parte de una clase política que no está a la altura.

-. ¿Por qué se cierran las cafeterías y Comedores universitarios si se cumplen todas las medidas de seguridad y prevención respecto al COVID-19?

Ahora el personal de la UGR tendrá que salir a desayunar y comer fuera de sus instalaciones, donde será más probable contagiarse del virus.

-. ¿Por qué se cierran laboratorios, bibliotecas y demás servicios donde se cumple con el aforo y de nuevo con todas las medidas higiénicas?

Ahora el estudiantado se tendrá que desplazar a Bibliotecas u otras salas de estudio ajenas a la UGR, donde será muy posible coger el virus.

El alumnado además de no poder asistir a clase se tendrá que buscar la vida para comer en otros sitios, donde la calidad de la comida dejará mucho que desear y seguro que no podrán comerse un menú que reúna todos los nutrientes necesarios por 3,50€.

Eso sí, tendrán que seguir pagando los alquileres y reactivando la economía de la ciudad, para eso no son contagiosos.

-. ¿Hay alguna ojeriza por parte de la Junta de Andalucía a nuestra institución?

En el correo institucional que nos han enviado desde la institución, nos trasladan lo siguiente:

“nuestra lealtad institucional nos lleva a aplicar estas medidas y a trasladar a la comunidad universitaria la siguiente información”

Pues bien, la coalición CTI-SAT, a las únicas personas que les debemos lealtad es a la clase trabajadora y a la comunidad universitaria.

Por lo que seguiremos expresando nuestro rechazo a las medidas tomadas y estaremos atentos para apoyar a LA INSTITUCIÓN en lo que nos necesite.

Saludos!!!

SAT y CTI en la UGR