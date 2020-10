COMUNICADO AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UGR.

Concentración en la Puerta del Rectorado Miércoles 21 a las 12:00

VACÍAN NUESTRAS AULAS PERO MANTIENEN SUS NEGOCIOS LLENOS.

LA JUNTA EJECUTA SUS POLÍTICAS CONTRA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ANTE LA IMPASIBILIDAD E INACCIÓN DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Desde el SAT-PDI de la UGR queremos manifestar nuestro absoluto rechazo a las medidas tomadas por el gobierno andaluz para la cancelación de las clases presenciales en la Universidad de Granada., señalando con ello como culpables del incremento de casos de Covid 19 a la comunidad universitaria, cuando nadie ha demostrado que así sea.

La curva de contagios lleva semanas creciendo, toda Granada era consciente del incremento y nadie tomaba ninguna medida. Cerrados los plazos de matriculaciones en grados y posgrados, con las rentas de alquileres aseguradas y los pagos de colegios mayores, academias y gimnasios ya hechos, el gobierno de la Junta de Andalucía ha determinado el cierre de las clases presenciales como si el coronavirus solo se pudiera contagiar en las instalaciones de la UGR o mientras acudimos a ellas. Y ante todo esto, tenemos un impasible gobierno universitario al que llevamos reclamando medidas desde el finales del curso anterior, y que a día de hoy no es capaz de garantizar la seguridad en las instalaciones universitarias frente a los ataques de la Junta: muchas de las aulas están masificadas y no cumplen con las condiciones de ventilación requeridas; las mascarillas para el PDI y el PAS son escasas ¡¡nos dan sólo 1 mascarilla a la semana para quienes trabajamos en la UGR, mientras en otros servicios públicos reciben 1 al día!!; los Servicios de Limpieza y de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la UGR están desbordados contando con un personal claramente insuficiente. En definitiva, 9 meses después de la llegada de la pandemia a nuestro país, no se han previsto medidas urgentes como contratar PDI y PAS, medios para el teletrabajo, y cámaras de video y micrófonos en todas las aulas para posibilitar la docencia simultánea online-presencial.

En cualquier caso, no se han notificado grandes contagios masivos producidos en las instalaciones universitarias, pero son a las primeras a las que se señala mientras vemos vergonzosas imágenes de la situación en discotecas, pubs y botellones. Los autobuses siguen circulando por los campus universitarios masificados de estudiantes y personal de la UGR, y el Ayuntamiento ni siquiera se ha planteado reforzar este servicio.

No nos negamos a que se cerrara la UGR si se considerara necesario en función de los datos y para reducir los riesgos de contagio, pero creemos que antes que tomar esta medida extrema y lesiva para el estudiantado, tendrían que haberse tomado otras medidas mucho más importantes donde realmente se están dando los incumplimientos flagrantes de distancia social y medidas de seguridad. Exigimos que se revise la apertura de las discotecas y los pubs más caros de la ciudad donde hemos visto las imágenes más indignantes. Aunque a estos lugares acuden una minoría de estudiantes de la UGR (básicamente porque la inmensa mayoría no puede pagar esos precios), se ha señalado a la comunidad universitaria como la responsable de los contagios eximiendo de toda responsabilidad a la patronal del ocio nocturno, al Ayuntamiento y a la propia Junta que deberían haber controlado el desmadre en lugar de promoverlo con su apuesta continua por el turismo masivo.

Las rencillas políticas entre rectorados universitarios, delegaciones, consejerías y presidente de la Junta de Andalucía no pueden acabar conduciendo a que se tomen medidas de cierre de la universidad de Granada sin que medie negociación ni solicitud de información. Cerrar las clases sin negociación ni consenso con las propias instituciones de gobierno de la Universidad es una medida autoritaria, desproporcionada y disparatada, solo a la altura de querer cerrar los parques a los niños y niñas de nuestra ciudad.

No puede tirarse por la borda el esfuerzo del alumnado por matricularse en una universidad que se define como presencial para no garantizarles sus derechos formativos. No puede despreciarse el esfuerzo del profesorado por preparar clases para grupos reducidos, sesiones asíncronas, materiales para quienes no asisten, tutorías online, etc. A pesar de que las administraciones sabían que esto podía pasar, no se ha previsto que la docencia garantice la calidad exigida, ni docentes ni estudiantes contamos con los medios técnicos, y se deberían haber blindado frente a estas situaciones las materias cuya formación exige presencialidad, contacto con materiales y equipamiento científico-técnico.

Hace falta personal sanitario, personal para rastrear contagios, personal de limpieza, hace falta formación al profesorado, hacen falta medios técnicos en los centros, aulas, despachos y laboratorios, hace falta una bolsa de profesorado sustituto interino ya evaluado para cubrir rápidamente las bajas por infección o contacto estrecho.

Lugares de ocio que incumplen las distancias de seguridad y donde no se usan las mascarillas, transporte público masificado que no se desinfecta, puertas abiertas al turismo masivo que llena nuestras calles y centros de trabajo sin medidas sanitarias y de prevención adecuadas. A nadie se le escapa que esos son los focos de contagio. No la universidad presencial que con el esfuerzo del PDI, el PAS y el estudiantado se desarrolla con muchas más garantías y medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia.

Desde el SAT-PDI de la UGR animamos a toda la Comunidad Universitaria y a toda la ciudad de Granada a denunciar la injusta e inmerecida situación en la que nos encontramos el PDI, el PAS, y el estudiantado. También nos sumamos a las movilizaciones convocadas de manera unitaria por el estudiantado, comenzando con la manifestación del próximo viernes 16 de Octubre a las 12:00 en la sede de la Junta de Andalucía, y a la movilización estatal organizada el próximo miércoles 21 de Octubre para la que convocamos una concentración ese mismo día a las 12:00 en la puerta del Rectorado de la UGR (siempre cumpliendo con todas las medidas sanitarias).

SAT-PDI UGR.

Correo electrónico: satpdi@ugr.es

Twitter: @InvConDerechos