Tal y como ha ocurrido a lo largo del mes de Noviembre, el próximo lunes 16 la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Andrés Segovia ha convocado una nueva huelga de familias para exigir una solución urgente que evite el frío que están sufriendo 200 niños y niñas. En este caso acudirán a la Plaza del Carmen ya que el Alcalde de Granada, Luis Salvador sigue sin resolver el problema de las bajas temperaturas en las aulas.

Las movilizaciones de las últimas semanas han obligado a que la Junta de Andalucía inicie con celeridad el proceso para instalar una nueva caldera, pero mientras tanto las temperaturas de las aulas son excesivamente bajas, llegándose a medir 15 grados a primera hora, una temperatura inaceptable para niños y niñas de 3 a 12 años, y menos todavía para el alumnado de educación especial. Según la presidenta del AMPA, Patricia Rodríguez, “en la Junta nos han prometido que las obras se van a ejecutar en Navidad, pero necesitamos soluciones urgentes para evitar que en los dos próximos meses nuestros hijos e hijas enfermen o se contagien de COVID a causa del excesivo frío que hace en las aulas”.

El pasado miércoles representantes del AMPA se reunieron con el Concejal de Salud y Educación, el pediatra Carlos Ruiz Cosano, a quien exigieron que el Ayuntamiento actúe con urgencia para evitar el frío extremo en las aulas y el peligro de infección que conlleva. Las familias solicitaron al responsable de la salud y la educación en Granada la instalación de temporizadores para que las estufas eléctricas suministradas a la escuela puedan empezar a funcionar a las 7 de la mañana con la intención de que a las 9 cuando lleguenLas familias del Andrés Segovia irán a la Plaza del Carmen ante el excesivo frío en las aulas del colegio. los niños y niñas las aulas puedan estar caldeadas. Así mismo, las representantes de la AMAPA plantearon la posibilidad de utilizar otro tipo de estufas para evitar que con la ventilación la temperatura baje demasiado como ahora ocurre por la falta de capacidad de la instalación eléctrica. Según afirman desde el AMPA, “ambas soluciones, la instalación de temporizadores y estufas, son sencillas y baratas, así que no entendemos por qué a día 13 de Noviembre el Ayuntamiento aún no las ha suministrado a este colegio público. Estamos seguras de que en su despacho el Alcalde Luis Salvador no pasa frío, y eso es profundamente injusto para los 200 niños y niñas que acuden a una clase helada todas las mañanas. Así que el lunes vamos a ir al Ayuntamiento con nuestros hijos y nuestras hijas para exigir que el Alcalde nos reciba y solucione inmediatamente un problema del que es responsable junto con el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla”.

AMPA “AMANECER” Email: cpampandresegovia@gmail.com Teléfono: +34 644 57 98 37