Este domingo, 6 de diciembre, entre las 14:00 y las 16:00, volvemos a concentrarnos delante del local de El Tablón Verde en la calle Santa Bárbara, 9 (barrio del Centro-Sagrario), para seguir denunciando la situación de explotación que sufre la plantilla desde hace largo tiempo y luchar por la readmisión de nuestra compañera y delegada sindical Lidia.

Exigir nuestros derechos no es “querer hundir un negocio”. No vamos a tolerar más amenazas de cierre, o frases del tipo “ya te pagaré”. No consentiremos ni un abuso más de la patronal, ni un despido más por luchar por los derechos de la clase trabajadora.